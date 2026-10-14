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Trei polițiști de frontieră și doi funcționari de la Vama Halmeu au fost reținuți de DNA: ce acuzații le aduc procurorii

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trecere frontiera halmeu
Foto: Poliția de Frontieră
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Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut pentru 24 de ore trei poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Halmeu şi doi funcţionari vamali de la Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, aceştia fiind acuzaţi că ar fi primit de la conducătorii auto care tranzitau frontiera dintre Ucraina şi România sume cuprinse între 50 şi 1.900 de euro pentru a nu constata eventualele nereguli şi pentru a face controale formale.

Reprezentanţii DNA au anunţat, miercuri, că procurorii anticorupţie au decis reţinerea pentru 24 de ore a lui Aurelian-Florin Ghiurău-Schiesz, Mircea Darida şi Radu-Adrian Nergheş, ofiţeri, respectiv agenţi de poliţie de frontieră în cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Halmeu, şi a lui Szilard Richard Ilonczai şi Attila Juhasz, funcţionari vamali în Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată, în calitate de autori sau complici. Cele cinci persoane urmează să fie prezentate Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, scrie News.ro.

De asemenea, DNA a menţionat că şeful Punctului de Trecere a Frontierei de Stat Halmeu, Daniel-Constantin Căpăţână, a fost arestat pentru 30 de zile, pentru comiterea infracţiunilor de: permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii; mărturie mincinoasă în formă continuată; inducerea în eroare a organelor judiciare în formă continuată; sustragerea de obiecte sau înscrisuri în formă continuată, iar Elena-Mădălina Căpăţână, agent de poliţie de frontieră în cadrul Sectorului de Poliţie de Frontieră Halmeu, este anchetată sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi luare de mită în formă continuată.

„În perioada 2025–2026, poliţiştii de frontieră şi funcţionarii vamali menţionaţi anterior ar fi primit de la conducătorii auto care tranzitau frontiera dintre Ucraina şi România sume de bani în euro, dolari sau alte valute, în cuantumuri cuprinse între 50 şi 1.900 de euro sau echivalent, pentru a nu constata eventuale nereguli şi pentru a efectua controale formale asupra persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu”, au afirmat procurorii DNA.

Ei au menţionat că „în perioada în care a fost autorizat în calitate de colaborator cu o altă identitate decât cea reală, inculpatul Căpăţână Daniel-Constantin ar fi divulgat unor persoane neautorizate informaţii nepublice referitoare la activităţile de urmărire penală desfăşurate în cauză”.

Totodată, el este acuzat că ar fi făcut declaraţii mincinoase în mod repetat şi ar fi indus în eroare organele judiciare cu privire la împrejurări relevante pentru anchetă, în scopul împiedicării aflării adevărului.

„De asemenea, inculpatul ar fi sustras în mod repetat mijloace materiale de probă, constând în sume de bani şi pachete de ţigarete, pe care trebuia să le predea organelor de urmărire penală, urmărind astfel să ascundă probe relevante şi să împiedice desfăşurarea corespunzătoare a anchetei”, a mai transmis sursa citată.

De asemenea, în perioada 25 februarie – 24 mai 2026, Elena-Mădălina Căpăţână ar fi primit, în mod repetat, de la lucrători vamali şi poliţişti de frontieră din cadrul PTF Halmeu, pentru sine şi pentru a remite altor funcţionari, sume de bani provenite din infracţiunea de luare de mită, cunoscând că acestea erau oferite în schimbul efectuării formale a controalelor la frontieră şi al neconstatării unor nereguli.

Editor : B.E.

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