Trei premiere absolute în cazul celor două drone doborâte deasupra Mării Negre

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că, au existat trei premiere în cazul celor două drone doborâte, sâmbătă seara, deasupra Mării Negre, aeronava F-16 a Forţelor Aeriene Române. El a explicat că este pentru prima dată, când sunt doborâte două drone la un interval de patru minute şi la scurt timp după ce au pătruns în spaţiul aerian naţional. Miruţă a mai precizat că pentru prima dată piloţii români au avut de-a face cu drone Geran 4 de provenienţă rusească, care zboară cu 450 de km/h.

„Pot să vă spun premiera pentru cele două drone care au fost doborâte aseară în spaţiul aerian românesc. Ministerul Apărării a înregistrat trei premiere absolute. Una, că au fost doborâte două drone consecutive la interval de patru minute şi jumătate, una la 18.01, una la 18.05. Au plecat două avioane de vânătoare care au nişte limitări de încărcătură şi de intervenţie. Faptul că două drone din două intrate consecutiv în acelaşi echipaj au fost doborâte este o premieră”, a declarat Radu Miruţă, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Gorj.

El a subliniat că a doua premieră se referă la faptul că aceste drone au fost doborâte la câteva clipe după ce au intrat în spaţiul aerian românesc.



„Prima dronă a intrat la 17.59 şi a fost angajată şi doborâtă la 18.01. Nu aveau timp avioanele de vânătoare să decoleze de la Baza 86 de la Feteşti şi să ajungă în zona de interceptare dacă făceau asta după ce ar fi intrat în spaţiul aerian”, a transmis ministrul interimar al Apărării.



Ministrul interimar a explicat şi de ce avioanele de vânătoare s-au aflat în zona unde dronele au pătruns în spaţiul aerian românesc.



„Am făcut nişte analize care ne-au dus la un model care ne permite să luăm nişte decizii în avans. Modelele acestea statistice pe care le-am folosit aseară şi-au dovedit pe deplin eficienţa. Avioanele de vânătoare au fost la întâmpinare, la aşteptare, fix în punctul în care s-a estimat că va exista încălcarea spaţiului aerian românesc, ceea ce este o dovadă a muncii foarte atente făcute până acum”, a declarat Radu Miruţă.

Cea de-a treia premieră anunţată de ministrul interimar a fost că piloţii români au avut de-a face cu un nou tip de dronă.



„A treia premieră care a fost înregistrată este modelul de dronă nou. Dacă până acum erau drone pe care le ştiam foarte bine şi care zburau cu 150 - 170 de kilometri pe oră. Aţi văzut probabil în spaţiul public de două, trei săptămâni discuţii despre drone cu motor turbopropulsor, acele drone care au o rază de 800 - 900 de kilometri şi care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare. Zburau cu 450 de kilometri pe oră cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran 4 de provenienţă rusească cu turbopropulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”, a mai afirmat Radu Miruţă.

Potrivit MApN, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat sâmbătă, la ora 17.43, şi au doborât două ţinte aeriene deasupra apelor teritoriale ale României, în spaţiul aerian naţional.

Prima a fost doborâtă la ora 18.01, la sud-est de Sulina, după ce a evoluat timp de două minute în spaţiul aerian naţional, iar cea de-a doua, la ora 18.05, la est de Sulina, după o evoluţie de cinci minute în spaţiul aerian naţional.

Cele două ţinte neutralizate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacţie.

Editor : Sebastian Eduard