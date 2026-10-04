Trei răniți după un accident pe DN73, la Țițești, în Argeș: două autoturisme și o autoutilitară au fost implicate în evenimentul rutier

Trei persoane au fost transportate la spital, duminică, după un accident în care au fost implicate două autoturisme şi o autoutilitară şi care s-a produs la Ţiţeşti, judeţul Argeş. Traficul pe DN 73, între Pitești și Câmpulung Muscel, este blocat pe ambele sensuri, circulaţia fiind dirijată de poliţişti pe un drum comunal. Totodată, se fac cercetări pentru a se stabili cum s-a produs accidentul.

Accidentul s-a produs, duminică, pe DN 73, în localitatea Ţiţeşti, fiind implicate două autoturisme şi o autoutilitară. Pompierii intervin cu trei echipaje, alături de două ambulanţe SAJ.

Potrivit ISU Argeş, într-unul dintre vehicule, a fost găsită o victimă, care nu se putea evacua pe cont propriu, pompierii acţionând pentru a o scoate din maşină.

Victima - un bărbat de aproximativ 60 de ani, conştient, cu traumatisme la picioare - a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la spital.

Echipajele SAJ au preluat alte două persoane, transportate la spital, la rândul lor.

Poliţiştii Serviciului Rutier Argeş fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Traficul rutier este dirijat de poliţişti, cu deviere temporară pe DC 83, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Oraşului Mioveni şi ai Secţiei de Poliţie Rurală Stâlpeni, până la eliberarea părţii carosabile. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 13:00.

Editor : B.E.