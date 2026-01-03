Trei vulpi au fost surprinse, în cursul dimineții, de camerele de supraveghere ale Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa, chiar în centrul Bucureștiului. Potrivit reprezentanților instituției, vulpile se numără printre speciile sălbatice cu o capacitate ridicată de adaptare la mediul urban și pot fi întâlnite în prezent în numeroase orașe europene.

„În această dimineață, camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală «Grigore Antipa» au surprins trei vulpi în zona exterioară a muzeului, chiar în centrul Bucureștiului. Prezența lor nu a reprezentat niciun pericol și nu este un incident neobișnuit”, au transmis reprezentanții muzeului într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, vulpile se numără printre speciile sălbatice cu o capacitate ridicată de adaptare la mediul urban și pot fi întâlnite în prezent în numeroase orașe europene.

„Vulpile se numără printre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare la mediul urban și pot fi întâlnite astăzi în numeroase orașe europene. Este un exemplu de ecologie urbană, care ne oferă ocazia de a aduce în atenția publicului biodiversitatea prezentă în inima capitalei”, se mai arată în mesajul publicat de Muzeul Antipa.

Reprezentanții instituției subliniază că, pe durata apariției animalelor, nu a existat nicio interacțiune între vulpi și public, iar situația a fost monitorizată de specialiști.

Aceștia tratează fenomenul ca pe o oportunitate de educație științifică privind biodiversitatea urbană și adaptarea faunei sălbatice la transformările mediului create de om.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este una dintre cele mai importante instituții de profil din România și Europa de Est. A fost fondat la 3 noiembrie 1834, la inițiativa Marelui Ban Mihalache Ghica, care a donat colecții valoroase de monede, fosile, animale și opere de artă, potrivit News.ro.

În prezent, muzeul deține un patrimoniu științific de aproximativ două milioane de exemplare, grupate în colecții zoologice, geologice, paleontologice, precum și de anatomie comparată, antropologie și etnografie. Cu o medie de peste 500.000 de vizitatori anual, Muzeul Antipa se numără printre cele mai vizitate instituții culturale din România.

