Medic bătut și înjurat la Spitalul Medgidia: trei femei au fost reținute pentru 24 de ore

Spitalul Municipal Medgidia Foto: Facebook

Trei femei, acuzate că au agresat fizic şi verbal un medic de la Spitalul Municipal din Medgidia, au fost reţinute de poliţişti.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia a dispus, vineri, reţinerea a trei femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 41 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, a anunţat IPJ Constanţa.

În cauză au fost efectuate acte de urmărire penală, prin delegare, de către poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia.

Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, în urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că, pe 8 octombrie, în jurul orei 23:00, în timp ce se aflau în incinta Spitalului Municipal Medgidia, cele trei femei - mama, de 41 de ani, şi fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani - ar fi agresat fizic şi verbal un medic al unităţii, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiindu-i provocate echimoze şi escoriaţii la nivelul feţei, cauzând indignarea cetăţenilor aflaţi în spital, precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus reţinerea celor trei femei, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de sâmbătă să fie dispuse măsurile legale.

