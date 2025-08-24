Tren versus avion. Care este varianta mai ieftină pentru deplasarea în țară și în străinătate

Călătoria cu trenul este mai scumpă decât zborul cu avionul în Europa, pentru jumătate din rutele analizate într-un raport Greenpeace CEE. România „se află printre cele mai dezavantajate țări din Europa când vine vorba de accesibilitatea trenului comparativ cu avionul”, se arată în concluziile raportului citat. Pe rutele interne, însă, situația este diferită. Pe singura rută internă analizată în acest raport, București-Cluj, trenul este mai accesibil decât avionul.

Greenpeace a comparat prețul biletelor de tren cu cele de avion pe 142 de rute din 31 de țări diferite. Pentru 66 dintre aceste rute, arată cei care au realizat acest raport, „călătoria cu trenul este mai scumpă decât zborul cu avionul”.

În România, singura rută internă analizată a fost București-Cluj, care a „a fost întotdeauna mai ieftină cu trenul”, potrivit Greenpeace CEE.

„Este un indicator că pentru rutele interne feroviarul este alternativa mai accesibilă. Trenul a fost întotdeauna mai ieftin și pe ruta București-Chișinău și pe ruta București-Sofia (doar în sezonul de vară, când există legătură directă)”, se mai arată în raport.

În cazul rutei București-Chișinău, biletul pentru trenul de noapte (care operează între iunie și octombrie 2025) este mai ieftin decât biletul unui zbor low-cost, care în general se situează în jurul valorii de 30 de euro, potrivit sursei citate.

Însă rutele analizate de autorii raportului dinspre România către vestul Europei (Ungaria, Austria, Germania) au fost „predominant mai scumpe” cu trenul decât cu avionul, în condițiile în care există zboruri directe operate de companiile low-cost, care oferă bilete ieftine.

„Pentru majoritatea rutelor internaționale trenul rămâne dezavantajos pentru călători”, este o altă concluzie a raportului citat.

Greenpeace mai subliniază că rețeaua feroviară română este „densă și accesibilă, însă îmbătrânită și înceată”.

