Live TV

Tren versus avion. Care este varianta mai ieftină pentru deplasarea în țară și în străinătate

Data actualizării: Data publicării:
tren cfr calatori
FOTO: Facebook CFR Calatori / credit: Razvan-Victor Preda

Călătoria cu trenul este mai scumpă decât zborul cu avionul în Europa, pentru jumătate din rutele analizate într-un raport Greenpeace CEE. România „se află printre cele mai dezavantajate țări din Europa când vine vorba de accesibilitatea trenului comparativ cu avionul”, se arată în concluziile raportului citat. Pe rutele interne, însă, situația este diferită. Pe singura rută internă analizată în acest raport, București-Cluj, trenul este mai accesibil decât avionul.

Greenpeace a comparat prețul biletelor de tren cu cele de avion pe 142 de rute din 31 de țări diferite. Pentru 66 dintre aceste rute, arată cei care au realizat acest raport, „călătoria cu trenul este mai scumpă decât zborul cu avionul”.

În România, singura rută internă analizată a fost București-Cluj, care a „a fost întotdeauna mai ieftină cu trenul”, potrivit Greenpeace CEE. 

„Este un indicator că pentru rutele interne feroviarul este alternativa mai accesibilă. Trenul a fost întotdeauna mai ieftin și pe ruta București-Chișinău și pe ruta București-Sofia (doar în sezonul de vară, când există legătură directă)”, se mai arată în raport.

În cazul rutei București-Chișinău, biletul pentru trenul de noapte (care operează între iunie și octombrie 2025) este mai ieftin decât biletul unui zbor low-cost, care în general se situează în jurul valorii de 30 de euro, potrivit sursei citate. 

Însă rutele analizate de autorii raportului dinspre România către vestul Europei (Ungaria, Austria, Germania) au fost „predominant mai scumpe” cu trenul decât cu avionul, în condițiile în care există zboruri directe operate de companiile low-cost, care oferă bilete ieftine. 

„Pentru majoritatea rutelor internaționale trenul rămâne dezavantajos pentru călători”, este o altă concluzie a raportului citat. 

Greenpeace mai subliniază că rețeaua feroviară română este „densă și accesibilă, însă îmbătrânită și înceată”.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
2
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
seismograf
3
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ministrul Economiei Radu Miruţă
5
Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –...
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi Sport
Ce pensie ar primi, la 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație catastrofă climatică
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România duminică dimineață
Ukraine's Vuhledar under Russian attacks
„Acesta este pământ ucrainean”. Localnicii din Donețk își arată...
Garry Kasparov
Mesajul lui Garry Kasparov pentru cetățenii R. Moldova: Vă puteți...
Ultimele știri
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea evoluției
O cometă misterioasă trece prin sistemul nostru solar. De ce sunt oamenii de știință atât de entuziasmați de 3I/Atlas?
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V în valoare de 40 de milioane de dolari
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Posting a letter in an Royal mail post box.
Mai multe servicii poștale din Europa nu vor mai trimite colete în SUA din cauza tarifelor vamale
MIKE POMPEO as the 70th United States secretary of state from 2018 to 2021. (FILE PHOTO)
Mike Pompeo, fostul secretar de Stat al SUA, îl avertizează pe Trump „să nu-l recompenseze pe Putin pentru invadarea Ucrainei”
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (Welt am Sonntag)
incendiu
Peste 300 de piromani au fost arestaţi în Grecia de la începutul anului. Ce pedepse riscă aceștia
Avion
Momente de panică într-un avion deasupra Italiei. Turbulențele au obligat zborul Alicante - Roma să aterizeze de urgență la Bolognia
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Drama tinerei care s-a căsătorit la 12 ani și a rămas văduvă la 19 ani. A fost vândută de familie și a trăit...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Ea este tânăra care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată de poliție. Ce i-ar fi făcut iubitul ei
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Toma Caragiu, povestea „ciobanului cu Homer în traistă“ care a sfidat comunismul prin râs: „Cum să tăiem...
Newsweek
Piesele „invizibile” ale mașinii ce se strică fără avertisment. Cum le identifici înainte să cedeze?
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...