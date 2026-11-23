Trenul special construit pentru Nicolae Ceauşescu a fost afectat ani la rând de un şir de defecţiuni, arată documente din arhiva Securităţii publicate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS). În rapoarte sunt consemnate ploi care intrau prin tavan, uşi care se stricau din mers, saltele pătate şi un vagon trimis în circulaţie peste refuzul controlorilor. Muncitorii primiseră chiar sarcina să şteargă pe furiş uleiul care curgea, pentru ca inspectorii să nu observe neregula.

Decizia de a construi un tren guvernamental a fost luată în 1968. Până atunci, Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu călătoriseră cu fostul tren regal. Erau prevăzute iniţial 21 de vagoane „cu destinaţie specială”, număr redus în 1972 la 15.

Un „Plan de măsuri” stabilit „în şedinţa de comandament ţinută în ziua de 20 mai 1974”, „privind parcul special de vagoane”, împarte garnitura pe loturi. Primul lot, de cinci vagoane, cuprindea două vagoane-uzină şi trei vagoane-salon. Al doilea, de trei vagoane, avea două saloane şi sufrageria. Urma „vagonul bucătărie-frigider”, iar ultimul lot, de şase vagoane, avea alte trei saloane, restaurantul, vagonul „transport-auto” şi vagonul „transmisiuni”.

Vagoanele au fost construite la Întreprinderea de Vagoane Arad, deşi specialiştii români nu aveau nicio experienţă într-un asemenea proiect. Trenul trebuia să fie gata până la sfârşitul lui 1973. Potrivit CNSAS, a fost pus în funcţiune abia în 1982.

Cinci pagini de defecte

În 1975, după probele „Trenului Guvernamental”, a fost întocmită o „Notă cu remedierile ce trebuiesc efectuate la vagoane în urma celor constatate în misiuni”. Documentul precizează defecţiunile pentru fiecare vagon în parte.

Vagonul-uzină: zăpadă, apă şi motorină

Vagonul 017, care producea energie pentru întreaga garnitură, avea probleme de la uşi până la rezervoare. „Pompa de apă de la hidrofor porneşte prea des – presostatul defect”, notează documentul. „La pivoţii uşilor laterale, partea de jos – intră zăpadă”, iar în cabina de bagaje, „la geamurile de lângă uşile laterale – intră apă”.

„Pe la conducta de retur şi la majoritatea îmbinărilor de fontă, se observă pierderi de motorină”, mai scrie în notă. Rezervorul de motorină de 2.500 de litri avea o problemă de proiectare: alimentarea se făcea sub presiune, iar aerul ieşea greu, „ceea ce duce la pocnituri în rezervor”. Tot acolo, „se observă scurgeri de motorină pe la simeringurile de la plutitor”.

Şi echipamentele de bază lipseau sau erau stricate: „Bateriile de acumulatori pentru pornirea motoarelor – defecte”. Se cerea ca vagonul „să se aprovizioneze cu ulei pentru motor, neexistând rezervă”. Perdelele erau „necorespunzătoare, nepetrecându-se una peste alta”, iar „garniturile de etanşare a geamurilor în exterior sunt deteriorate”. Căldura se pierdea şi ea: pereţii decupaţi pentru conductele caloriferului trebuiau etanşaţi, „întrucât prin aceste spaţii se absoarbe căldura de către ventilatorul motorului”.

„În timpul misiunii s-au ars”

La vagonul-salon V-009, „în timpul misiunii s-au ars 3 convertizori de 40 W şi un convertizor de 20 W”, iar „sistemul de încărcare regulator-generator s-a defectat în timpul misiunii”. Vagonul V/A-008 avea agregatul de încălzire defect, pompele „defecte” şi „lumina la cabina însoţitor suită, defectă”.

Ploaie în cabină, scârţâituri pe culoar

Vagonul-salon IV/A-005 adună o listă lungă de mici dezastre. „Pompele de apă Kama de 220 V cât şi pompa de 24 V prezintă un zgomot deosebit”, iar „instalaţia de climatizare face zgomot în timpul funcţionării”. „În salonaş şi pe culoar se aud scârţâituri în timpul mersului”, iar „masa din salonaş incomodează la trecere”.

Lista continuă cu: „Broaştele de la dulapurile de haine – defecte”, „Să se repare tapetul deteriorat din cabina I şi de pe culoar”, „Comutatorul electric din salonaş, defect”. Apoi, scurt: „La cabina II, plouă prin aerisirea din tavan”. Iar la toaletă: „Dopul de la scurgerea cuvetei din WC – cap frontal, a rămas blocat”.

Murdărie în bideuri

La vagonul II/2-002, nota consemnează: „Pe la aerisirea din ambele băi din plafon se scurge murdărie în bideuri”. Tot aici, „fişa de înaltă tensiune de la AV00 prezintă fisuri”, iar teletermometrul „nu indică corespunzător”.

Dormitoarele: saltele pătate şi paturi prea înguste

Cele mai multe observaţii privesc vagonul II/1-001, cu dormitoarele principale. Tabloul de comandă al climatizării trebuia mutat, „întrucât este aşezat lângă uşa dormitorului D1 producând zgomot”. Şi pompele de apă trebuiau mutate „de sub dormitoarele principale”, pentru că „fac zgomot în funcţionare”.

Interiorul lăsa de dorit: „Saltelele din ambele dormitoare, cât şi tapiţeria de pe paturi sunt pătate”, iar „paturile sunt mici la lăţime, noptierele fiind incomode în actuala montare”. „Toate perdelele din vagon sunt încreţite, dând un aspect neplăcut.” În baia dormitorului D1, „etajera de sub oglindă” era „crăpată”, la fel şi „capul robinetului de la cuveta din baia D1”.

Vagonul se şi mişca prea mult. „Suspensia vagonului este necorespunzătoare, prezentând mişcări longitudinale şi transversale”, scrie în notă. „Burdufurile dintre vagoane sunt neetanşe, intrând zăpadă în timpul mersului”, iar „vagonul pierde apă pe la gurile de alimentare, existând pericolul de îngheţ”.

Măsuţe pentru bărbierit şi suporturi pentru alcool

Pe lângă defecte, nota cere şi amenajări pentru confortul celor care urmau să călătorească. „În băi, să se monteze măsuţe rabatabile lângă chiuvete, pentru trusa de bărbierit”, scrie în document, iar rândul următor cere: „În băi, să se monteze suporţi pentru sticlele de alcool”. În cabine trebuiau puşi „suporţi pentru sticle şi termose (ca la vagonul 10 din actualul parc)”.

„În salonaş, în locul actualei mese să se pună o masă birou”, mai cere nota. Mochetele erau „necorespunzătoare, dându-se sugestia de a se monta altele (cu motive)”. Spaţiul de oficiu a fost considerat inutil: „s-a sugerat ideea să se facă o cabină de bagaje de care este absolut nevoie la acest vagon”.

Sufrageria cu curent şi radio care amesteca posturile

Nici vagonul-sufragerie 013 nu scăpase de defecţiuni. „Sistemul de condiţionare a aerului face zgomot şi curent de aer în funcţionare.” Mai mult, „deşi sistemul de condiţionare a aerului nu a funcţionat, în vagon s-a simţit curent de aer la partea de jos”. În capetele vagonului, „temperatura este cu mult inferioară celei din salon şi sufragerie”, iar „între burdufuri, pe la partea superioară, intră apă şi zăpadă, ce străbate prelata existentă”.

„Aparatajul electric montat pe vagon în timpul funcţionării face zgomot supărător”, la fel ca „convertizorii lămpilor fluorescente”. „Sistemul de radioficare din vagon este necorespunzător, suprapunându-se posturile de pe canale diferite.” Pe tabloul de iluminat existau comutatoare fără niciun rol, „derutând personalul ce-l exploatează, ex. poziţia «automat»”. Cablurile magnetofonului s-au defectat şi au fost înlocuite „cu cele de la aparatul de radio”.

Comisia avea obiecţii şi de ordin estetic. Pentru aparatura electronică trebuia găsită o amplasare mai practică, „întrucât acest spaţiu are aspect prea tehnicist”. Uşile de la sufragerie şi salon trebuiau să fie „pline pe întreaga suprafaţă”, pentru că fantele de jos creau „condiţii pentru producerea de curent de aer”. Iar scara de coborâre era greu de manevrat, aşa că era nevoie de una rabatabilă.

Vagonul plecat „pe răspunderea” inginerilor

Cel mai grav episod apare într-o notă informativă scrisă de mână, din decembrie 1977.

Vagonul guvernamental VII/A, cu numărul de circulaţie 515383-80012-6, trecuse printr-o revizie periodică la Arad şi „la data de 17.XI.77 a plecat în circulaţie”. La revizia tehnică finală, controlorii au găsit mai multe nereguli. Primul exemplu din notă: „Înălţimea la tampoane sub limita minimă cu 10 mm”. Reglajul nu mai era posibil „datorită suspensiei slabe”, iar „vagonul a plecat puţin dereglat din cauza reglării necorespunzătoare făcută de inginer”.

Controlul Tehnic de Calitate şi CFR au refuzat să-şi dea avizul. Vagonul a plecat totuşi: „Din ordinul lui ing. [...] şi ing. de la STS vagonul a plecat pe răspunderea acestora”. Refuzul a avut urmări, notează informatorul: reprezentantul CTC „a fost insultat grosolan” de unul dintre ingineri.

Cârpa de pe sârmă

La acelaşi vagon curgea ulei pe la flanşa axului compresorului, iar remedierea nu s-a putut face complet. Pasajul din notă, marcat cu roşu de CNSAS, descrie soluţia: muncitorii „au primit sarcina să confecţioneze o sârmă înfăşurată cu cârpă şi din când în când să şteargă uleiul care se prelinge, dar foarte discret să nu observe CTC şi STS”. Între paranteze, informatorul a adăugat: „(făcut)”.

Concluzia CNSAS

Procesul de fabricaţie „a reflectat situaţia generală din industria românească”, cu greşeli de proiectare, piese defecte şi lucru de mântuială, concluzionează CNSAS. Securitatea întocmea an de an rapoarte despre problemele apărute la probe. Ele mergeau de la defecte care afectau doar confortul „celui mai iubit fiu” până la avarii care puteau pune în pericol siguranţa călătorilor: echipamente electrice neizolate, probleme la roţi, boghiuri şi tampoane.

Instituţia notează că, dacă un asemenea nivel de incompetenţă exista chiar la trenul dictatorului, realitatea din spatele propagandei despre „înfloritoarea industrie românească” nu poate fi pusă la îndoială.

Editor : Sebastian Eduard