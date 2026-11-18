Tribunalul Ilfov a decis, miercuri seară, să înlocuiască măsura arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu și Ionel Rusen cu arestul la domiciliu. Decizia judecătorilor se va aplica doar în cazul în care rămâne definitivă, fiind stabilite 48 de ore pentru depunerea contestațiilor.

„(...) dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată față de inculpații GEORGESCU CĂLIN şi RUSEN IONEL, prin încheierea nr. 1035/DL/29.09.2026, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul penal nr. 39502/3/2026, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive (...) Împotriva prezentei încheieri se poate formula contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, este un fragment din minuta Tribunalului Ilfov.

În cazul în care decizia rămâne definitivă, iar Călin Georgescu va fi plasat în arest la domiciliu, acesta va avea și următoarele obligații:

Să nu părăsească domiciliul fără permisiunea judecătorului;

Să se prezinte în instanță ori de câte ori este chemat;

Să nu comunice cu Răzvan Leu (sau membrii familiei acestuia), cu Ionel Rusen, Massimiliano Arena și nici cu martorii din dosar;

Să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere;

Să comunice periodic informații relevante despre mijloacele sale de existență;

Să nu participe la manifestații culturale, sporitve ori alte adunări publice;

Să nu dețină și să nu folosească arme;

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Vineri, este așteptată o altă decizie în ceea ce privește măsura preventivă luată în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro.

Curtea de Apel București va analiza o contestație a DIICOT făcută în urma unei decizii anterioare a Tribunalului București, tot de plasare în arest la domiciliu.

Și în acest caz, cel al deciziei Tribunalului Ilfov, este de așteptat ca DIICOT să depună o contestație, care se va judeca definitiv tot la Curtea de Apel București.

Reamintim că și Călin Georgescu, dar și Ionel Rusen, se află în arest preventiv de la finalul lunii septembrie, iar în prezent așteaptă o decizie definitivă în ceea ce privește înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. Decizia ar urma să fie luată de Curtea de Apel București.

Digi24.ro a explicat, pe larg, care sunt motivele pentru care un inculpat primește arest preventiv într-un dosar, aplicat în special pe dosarul în care Călin Georgescu este acuzat că a înșelat un om de afaceri din Buzău cu 1,1 milioane de euro. Detalii, aici.

Pentru a înțelege acuzațiile aduse de DIICOT în acest dosar, reluăm următoarele articole scrise de Digi24.ro pe această temă, începând cu cel care a arătat, în exclusivitate, existența plângerii penale care a dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu:

Călin Georgescu mai este trimis în judecată în alte două dosare, unul care vizează acuzații de tentativă la răsturnarea ordinii constituționale (alături de Horațiu Potra) și altul care vizează propagandă legionară. Ambele dosare se află în faza de judecată pe fond.

Editor : M.G.