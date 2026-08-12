Dacă acest război „invizibil” era purtat prin așa-numiții „proxy” până recent, acum au ieșit la înaintare chiar oficialii de rang înalt din cadrul MAE rus sau reprezentanții diplomației controlate de către Putin la București.
Surse diplomatice au declarat pentru Digi24.ro că pe aparatele de zbor puteau fi identificate ușor înscripții specifice fabricilor din Rusia care produc copia dronei iraniene tip Shahed, numită de către ruși „Gheran”.
Acest lucru poate fi observat și în toate imaginile date publicității atât de către MAE, cât și în cele surprinse de jurnaliștii Digi24 la fața locului, sau în cele prezentate publicului de către MApN.
În imaginea de mai sus se poate citi explicit numele aparatului de zbor „Gerani”. Singura țara din lume care produce astfel de drone este Rusia. Regimul lui Putin le folosește pentru a ataca zilnic clădiri rezidențiale din Ucriana. Multe dintre acestea au ajuns voluntar sau nu, foarte des și pe teritoriul României și cel al Republicii Moldova.
Imagini similare au fost date publicității și de către reprezentanții MAE, după ce piloții români au reușit să doboare trei drone în trei zile.
De altfel, fragmentele aparatelor de zbor fără pilot i-au fost prezentate chiar ambasadorului rus la București, Lipaev.
Bucureştiul nu a prezentat niciun fapt care să lege aceste drone de Rusia, au declarat pentru cotidianul „Izvestia” reprezentanţi ai Ambasadei ruse din România, potrivit Tass, preluat de către news.ro.