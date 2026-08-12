Reprezentanții diplomației lui Putin au lansat în ultimele zile o serie de acuzații extrem de grave la adresa României și a Republicii Moldova. Unul dintre oficialii ruși a făcut o serie de declarații belicoase la adresa țării noastre din cauza achiziției Portului Giurgiulești, iar astăzi chiar trimișii lui Putin în țara noastră și-au aranjat un interviu la o publicație controlată direct de către Kremlin în care proliferează propaganda rusească. Surse diplomatice au declarat pentru Digi24.ro că reprezentanții lui Lavrov neagă adevărul care nu poate fi contestat.

Campania de dezinformare organizată pe teritoriul țării noastre de către structurile controlate de către Putin s-a intensificat în ultima perioadă.

Mulți dintre experți au avertizat în nenumărate rânduri că România este ținta directă a unui război hibrid purtat de către Federația Ru pentru a încerca să destabilizarea situației.

Acuzații în acest sens au fost făcute chiar de la cel mai înalt nivel al NATO, încă de acum mulți ani.

Dacă acest război „invizibil” era purtat prin așa-numiții „proxy” până recent, acum au ieșit la înaintare chiar oficialii de rang înalt din cadrul MAE rus sau reprezentanții diplomației controlate de către Putin la București.

În cel mai recent caz, trimișii dictatorului rus au declarat pentru ziarul de propagandă rusă, Izvestia, că România nu a prezentat dovezi care să demonstreze că dronele doborâte de către piloții români erau trimise de Moscova.

Surse diplomatice au declarat pentru Digi24.ro că pe aparatele de zbor puteau fi identificate ușor înscripții specifice fabricilor din Rusia care produc copia dronei iraniene tip Shahed, numită de către ruși „Gheran”.

Acest lucru poate fi observat și în toate imaginile date publicității atât de către MAE, cât și în cele surprinse de jurnaliștii Digi24 la fața locului, sau în cele prezentate publicului de către MApN.

Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

În urma celui mai grav incident de securitate pe teritoriul național român, de când a început războiul, în care o dronă a intrat într-un bloc din Galați, autoritățile competente au făcut publice mai multe imagini care demonstrează fără pic de îndoială că dronele erau de producție rusească.

În imaginea de mai sus se poate citi explicit numele aparatului de zbor „Gerani”. Singura țara din lume care produce astfel de drone este Rusia. Regimul lui Putin le folosește pentru a ataca zilnic clădiri rezidențiale din Ucriana. Multe dintre acestea au ajuns voluntar sau nu, foarte des și pe teritoriul României și cel al Republicii Moldova.

Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Imagini similare au fost date publicității și de către reprezentanții MAE, după ce piloții români au reușit să doboare trei drone în trei zile.

De altfel, fragmentele aparatelor de zbor fără pilot i-au fost prezentate chiar ambasadorului rus la București, Lipaev.

Sursa foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Externe

Amintim, reprezentanţii Ministerului de Externe al României au arătat doar nişte „bucăţi de polistiren”, prezentându-le drept probe în legătură cu incidentele cu presupuse drone ruseşti, atunci când l-au convocat, luna trecută, pe ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev.

Bucureştiul nu a prezentat niciun fapt care să lege aceste drone de Rusia, au declarat pentru cotidianul „Izvestia” reprezentanţi ai Ambasadei ruse din România, potrivit Tass, preluat de către news.ro.