Live TV

Trotinetele electrice închiriate nu mai pot fi folosite în parcurile din București. Ce amenzi riscă cei care încalcă interdicția

Data publicării:
Trotinete
Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Trotinetele electrice de închiriat vor fi complet restricționate în parcurile din București și la evenimentele stradale cu public numeros, a anunțat vineri Primăria Capitalei, după discuțiile cu principalii operatori și cu polițiile locale de sector. Viteza acestora va fi redusă automat la zero, astfel încât să nu mai poată fi folosite în zonele vizate.

Municipalitatea a explicat că, până acum, viteza trotinetelor electrice închiriate scădea automat la 5 km/h atunci când acestea intrau într-un parc.

„Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete și polițiile locale de sector. Le-am cerut ca, în toate parcurile, viteza trotinetelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h. În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5 km/h. De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi. Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public mare”, a transmis PMB.

Lime, Bolt și Splash au răspuns favorabil solicitării Primăriei. Unul dintre operatori aplicase deja această restricție în patru dintre cele mai mari parcuri ale Capitalei.

„Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv și le mulțumim pentru asta. Iar cei de la Lime ne-au comunicat că aveau deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol”, se arată în postare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Primăria Capitalei a reamintit că circulația trotinetelor electrice este interzisă încă din octombrie 2025 în parcurile pe care le administrează, iar regula se aplică indiferent dacă vehiculele sunt închiriate sau proprietate personală.

„Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile pe care le administrăm, încă din octombrie 2025. Sancțiunile ajung la 500 de lei!”, a precizat municipalitatea.

Citește și: Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică. Ce sancțiuni se aplică în 2025

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
4
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
Volodimir Zelenski
5
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
Primul nume mare care îl pune la zid pe Roger Federer
Digi Sport
Primul nume mare care îl pune la zid pe Roger Federer
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
revizie CET Sud PMB
Fără apă caldă sau cu presiune scăzută în aproape 1.400 de blocuri din București, anunță PMB. Când revine furnizarea la normal
troleibuze
Ciprian Ciucu anunță licitația pentru 100 de troleibuze noi. Ce dotări vor avea și cât costă achiziția
Ciprian Ciucu
Primăria Capitalei estimează că va achita până în 2030 datoriile către persoanele cu dizabilități. Ciucu: „Vor primi 250 de lei lunar”
Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu anunță că STB a depus din nou cererea de insolvență: „Nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public”
BUCURESTI - SEDINTA CGMB - 22 DEC 2022
Consiliul General al Capitalei dezbate vineri suspendarea stimulentului pentru persoanele cu handicap – ce impact va avea măsura
Recomandările redacţiei
camera deputatilor parlament
Traseism în Parlament: În doar cinci luni, 19 aleși și-au schimbat...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu...
Radar Ground Master 200
Generalul Virgil Bălăceanu: „Trebuie să creăm arhitectura de...
o mana de femeie pe pompa de carburanti
Cel mai mare preț la benzină din istorie: carburanții s-au scumpit...
Ultimele știri
Trump răspunde zvonurilor: „Nu port perucă”
Un fragment de dronă a ajuns pe plaja Modern, adus de valuri. Ce spun autoritățile
România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE în iulie. Carburanții au înregistrat cea mai mare scădere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trecutul surprinzător al Gloriei Steinem. Ce legătură a avut celebra feministă cu CIA în tinerețe: "Aș face-o...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Meme Stoica, de la FCSB la Dinamo? „I-am zis lui Borcea!” Culisele unei mutări-șoc
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Olimpiu Moruţan, ofertă uriaşă de la o echipă de cupele europene! Decizia luată de mijlocaşul Rapidului...
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Viteza la care mașina începe să „mănânce” serios carburant. Cât consumi la 90, 110, 130 și 140 km/h
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea și-a amintit de Simona Halep și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Cum arată Alanis Morissette la 30 de ani de la lansarea piesei "Ironic". E în centrul unui scandal cu droguri...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii care vor să recupereze CASS la pensie? Judecătorii decid dacă dau banii înapoi
Digi FM
JD Vance, atac subtil la adresa lui Joe Biden. Ironia strecurată când vorbea despre ceremoniile de la 11...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Laurette a fost externată după 14 zile de spital. „Fiecare zi în care sunt acasă este un pas înainte”