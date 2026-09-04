Trotinetele electrice închiriate nu mai pot fi folosite în parcurile din București. Ce amenzi riscă cei care încalcă interdicția

Trotinetele electrice de închiriat vor fi complet restricționate în parcurile din București și la evenimentele stradale cu public numeros, a anunțat vineri Primăria Capitalei, după discuțiile cu principalii operatori și cu polițiile locale de sector. Viteza acestora va fi redusă automat la zero, astfel încât să nu mai poată fi folosite în zonele vizate.

Municipalitatea a explicat că, până acum, viteza trotinetelor electrice închiriate scădea automat la 5 km/h atunci când acestea intrau într-un parc.

„Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete și polițiile locale de sector. Le-am cerut ca, în toate parcurile, viteza trotinetelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h. În trecut, dacă intrai cu ea în parc, automat viteza maximă pe care o puteai atinge scădea la 5 km/h. De acum, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi. Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public mare”, a transmis PMB.

Lime, Bolt și Splash au răspuns favorabil solicitării Primăriei. Unul dintre operatori aplicase deja această restricție în patru dintre cele mai mari parcuri ale Capitalei.

„Răspunsul din partea celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv și le mulțumim pentru asta. Iar cei de la Lime ne-au comunicat că aveau deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cișmigiu, Tineretului și Carol”, se arată în postare.

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Primăria Capitalei a reamintit că circulația trotinetelor electrice este interzisă încă din octombrie 2025 în parcurile pe care le administrează, iar regula se aplică indiferent dacă vehiculele sunt închiriate sau proprietate personală.

„Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile pe care le administrăm, încă din octombrie 2025. Sancțiunile ajung la 500 de lei!”, a precizat municipalitatea.

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Editor : A.D.