Trump spune că „e mult mai important” ca Iranul să nu obţină arme nucleare decât preţul petrolului

Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare este „mult mai important” pentru el decât îngrijorarea cu privire la creşterea preţurilor petrolului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Statele Unite sunt de departe cel mai mare producător de petrol din lume, aşa că atunci când preţurile petrolului cresc, câştigăm mulţi bani. DAR, ca preşedinte, este mult mai important pentru mine să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să dobândească arme nucleare şi să distrugă Orientul Mijlociu şi poate chiar întreaga lume”, a scris preşedintele pe platforma sa Truth Social.

„Nu voi lăsa niciodată ca acest lucru să se întâmple”, a adăugat el.

Războiul, declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului, perturbă aprovizionarea cu petrol a economiei globale şi creşte preţurile la pompă.

În Statele Unite, preţurile s-au majorat cu 22% faţă de luna precedentă, ajungând în medie la 3,60 dolari pe galon (3,78 litri) pentru benzina de bază, conform Asociaţiei Automobile Americane (AAA), care ţine statistici de referinţă.

Chiar şi înainte de aceasta, costul vieţii era deja o preocupare majoră pentru americani, care vor merge la urne pentru alegerile de la jumătatea mandatului în această toamnă.

Ca parte a unui efort coordonat cu alte ţări, administraţia SUA a anunţat miercuri că va elibera 172 de milioane de barili din rezervele sale strategice (reprezentând 40% din volumul care fusese stocat).

Măsura, menită să limiteze creşterea preţurilor la energie, nu a reuşit să calmeze pieţele joi. Acestea au continuat să crească, investitorii fiind îngrijoraţi de prelungirea conflictului.

