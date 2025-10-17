Trupul femeii din București, dispărută de o săptămână, a fost găsit. Principalii suspecţi de crimă sunt fiica acesteia și iubitul ei

Au apărut noi informații în cazul femeii de 58 de ani din Capitală, dată dispărută de o săptămână. Trupul femeii a fost găsit într-o pădure. Femeia ar fi fost ucisă, iar principalii suspecți sunt fiica femeii și iubitul acesteia.

Corpul femeii a fost găsit îngropat într-o pădure din estul Capitalei.

Principalii suspecți pentru uciderea femeii sunt fiica acesteia în vârstă de 14 ani, dar și un băiat în vârstă de 20 de ani, cu care fata ar fi avut o relație. Ambii au fost duși la audieri și, din informațiile Digi24, cei doi ar fi recunoscut crima. Ar fi recunoscut că ar fi ucis-o pe femeie în urmă cu o săptămână, în urma unui unui conflict.

Crima ar fi avut loc în Sectorul 4 al Capitalei, iar mai apoi suspecții ar fi încercat să ascundă cadavrul cât mai departe de de locuință.

