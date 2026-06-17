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Trupul unui marinar dispărut după scufundarea remorcherului la Midia a fost găsit. Continuă misiunea de recuperare a navei

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Remorcherul va fi adus la cheu la finalul săptămânii. Foto: captură video
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Reprezentanţii Midia Marine Terminal au anunţat, miercuri, că trupul unuia dintre marinarii dispăruţi după scufundarea remorcherului Astana în Marea Neagră a fost recuperat în timpul operaţiunii de ridicare la suprafaţă a ambarcaţiunii. Doi marinari sunt în continuare consideraţi dispăruţi în urma acestui eveniment.

ARAS Salvage a încheiat miercuri, în jurul orei 14:35, prima etapă a operaţiunii de ridicare a remorcherului scufundat lângă portul Midia de la o adâncime de 26 de metri, la aproximativ 8 kilometri în largul Mării Negre, informează Midia Marine Terminal, potrivit Agerpres. 

Potrivit unui comunicat al companiei, intervenţia continuă cu evacuarea apei din interiorul navei, proces estimat să dureze până la 12 ore. Evacuarea apei din interiorul remorcherului este realizată cu pompe specializate, introduse fără accesarea interiorului navei, aceasta rămânând securizată.

„În cursul dimineţii, scafandrii ARAS Salvage au identificat, în timpul operaţiunilor de pregătire a remorcherului pentru ridicare, trupul unuia dintre colegii dispăruţi, care a fost ulterior recuperat şi transferat către Portul Midia, cu respectarea procedurilor de siguranţă, dar şi a dispoziţiilor organelor de anchetă. Aceleaşi proceduri rămân aplicabile pe parcursul operaţiunii de ranfluare şi în cazul celorlalţi doi colegi rămaşi dispăruţi, până la această oră”, se arată în comunicat.

Remorcherul va fi adus la cheu la finalul săptămânii, cu menţiunea că estimările contractorului au caracter orientativ şi pot suferi modificări în funcţie de evoluţia operaţiunilor, condiţiile meteorologice şi cerinţele de siguranţă aplicabile.

Remorcherul Astana al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în luna martie, în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

Editor : C.L.B.

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