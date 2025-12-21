Live TV

Exclusiv Tudorel Toader, despre referendumul în Justiție: „Președintele vrea să fie jucător, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei"

Tudorel Toader
Tudorel Toader. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea
Ce variante are Nicușor Dan

Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, despre referendumul în Justiție anunțat de președintele Nicușor Dan, că acesta nu poate fi organizat în cadrul magistraților. „Este imposibil ca CSM-ul să plece acasă fără revizuirea Consituției”, punctează el. Acesta mai spune că șeful statului „vrea să ne arate că avem o altă revoluţie, dar nu se încadrează în paradigma constituţională”.

„Preşedintele a făcut o declaraţie politică, fără nici o finalitate juridică. Preşedintele nu poate organiza referendum în cadrul magistraţilor. Preşedintele poate să iniţieze referendum de interes naţional. În decizii ale CCR, care spun că preşedintele are competenţa exclusivă de a stabili problemele de interes naţional, iar justiţia, organizarea, funcţionarea ei este o problemă de interes naţional”, a declarat fostul ministru al Justiţiei şi fost judecător al CCR, Tudorel Toader. 

Fostul ministru al Justiţiei a menţionat că CSM nu poate să plece, cum a spus preşedintele.

„Ceea ce a spus preşedintele, că CSM-ul pleacă acasă de urgenţă, este absolut imposibil, fără revizuirea Constituţiei. (...)Aşa nu se poate, pentru că CSM-ul este o autoritate de rang constituţional. Nu poate să plece acasă fără revizuirea Constituţiei”, a arătat Tudorel Toader.

„Noi avem o Constituţie semirigidă şi nu o putem face de azi, pe mâine, imediat după Sărbători”, a adăugat el.

Întrebat dacă afimaţia şefului statului ar fi o ingerinţă în justiţie, aşa cum a transmis CSM, Tudorel Toader a răspuns: „Nu că ar fi, chiar este”.

„Simplul fapt că preşedintele vrea să fie jucător, am înţeles, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei, în limitele, în exigenţele Constituţiei. Preşedintele poate să participe la lucrările CSM-ului, când participă, conduce, dar respectându-şi mandatul, respectându-şi competenţele. Cred că preşedintele, pe data de 21 decembrie, a făcut şi referire explicită la 21 decembrie 1989, vrea să ne arate că avem o altă revoluţie, pentru binele public, dar nu se încadrează în paradigma constituţională”, a subliniat Toader.

El a mai spus că „preşedintele poate să iniţieze un referendum de interes naţional pe tema justiţiei şi atunci se respectă procedura din legea specială a referendumului, se respectă procedura de revizuire a Constituţiei, care este cu totul altceva decât o declaraţie intempestivă, că dacă voi consulta membrii Corpului Magistratelor, CSM-ul pleacă acasă”.

„Pe lângă faptul că întrebarea aceea care i-a fost prefigurată, dacă CSM-ul slujeşte un interes public sau de grup, este neclară şi este neconstituţională la rândul ei, pentru că în referendum întrebarea trebuie să fie clară, ca alegătorul, votantul să înţeleagă exact mensajul şi nu judecăţi de valoare. Referendumul nu-i la nivelul magistraţilor, referendumul înseamnă să consulţi poporul. De aceea avem referendumul de interes local şi referendumul de interes naţional. Repet, preşedintele, având competenţa exclusivă şi unică de stabilirea problemelor de interes naţional care pot forma obiectul referendumului”, a concluzionatTudorel Toader.

