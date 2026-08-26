Populaţia din nord-estul judeţului Tulcea a primit, miercuri, în jurul orei 13:15, un nou mesaj Ro-Alert pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

ACTUALIZARE 13:49 „Este vorba despre o alertă care a fost dată în urmă cu puțin timp, în momentul în care radarele armatei au detectat o dronă care se îndrepta către porturile ucrainene de la Dunăre”, explică jurnalistul Digi24 Vali Stan. „Pentru că există riscul ca acest aparat de zbor să se prăbușească pe teritoriul României, au fost trimiși în misiune piloții militari. Este vorba despre un elicopter IAR 330 Puma Socat care a fost ridicat de la sol și care survolează acum acea zonă, din apropierea localității Periprava.”

În momentul de față aparatul de zbor nu mai apare pe radar, așa că este posibil să fi fost doborât de armata ucraineană sau să se fi prăbușit.

În orele următoare elicopterul va continua să survoleze întreaga regiune.

ȘTIREA INIȚIALĂ În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Numărul mesajelor Ro-Alert transmise, de la începutul acestui an, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023-2025.

Primul mesaj Ro-Alert către populaţie a fost transmis în luna septembrie 2023. Atunci, Ministerul Apărării Naţionale a confirmat găsirea unor fragmente dintr-un echipament „care ar putea fi asimilat unei drone”. Acestea au fost identificate în satul Plauru, comuna Ceatalchioi, Delta Dunării, judeţul Tulcea, localitate situată la câteva sute de metri de portul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina, de care este despărţită de Dunăre.

Editor : Sebastian Eduard