Turist străin, găsit mort pe un traseu din Bucegi. Ipoteza autorităților

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. La fața locului a fost chemat un elicopter iar echipa medicală i-a aplicat manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut succes.

Conform oficialilor Salvamont, turistul avea 70 de ani și ar fi suferit un stop cardio-respirator.

„Un apel venit prin 112 ne-a anunţat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat in stop cardio-respirator. Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient şi a început manevrele de resuscitare, utilizând şi defibrilatorul”, au anunţat, sâmbătă după amiază, oficialii Salvamont Prahova.

La faţa locului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter de la Punctul de Operare aeriană Braşov, aeronava ajungând la faţa locului în 25 minute. Echipajul medical de pe elicopter a continuat manevrele de resuscitare, însă fără succes, în cele din urmă fiind declarat decesul bărbatului.

