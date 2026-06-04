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Turist străin, jefuit în Centrul Vechi din Bucureşti. Trei persoane ar fi furat bani, carduri şi 10.000 de euro din contul bancar

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masina de politie
Foto: Poliția Română

Trei persoane sunt cercetate de procurori după ce au jefuit un cetăţean străin, la începutul lunii mai, în Centrul Vechi din Bucureşti. Cele trei persoane sunt acuzate că i-au furat turistului, aflat sub influenţa alcoolului, carduri, bani, un ceas şi au transferat din contul lui, folosindu-i aplicaţia de pe telefon, 10.000 de euro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, joi, că procurorii şi poliţiştii au făcut cinci percheziţii în Bucureşti, într-un dosar penal care vizează săvârşirea unor infracţiuni contra patrimoniului, precum şi a unor infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice.

De asemenea, procurorii au pus în mişcare acţiunea penală faţă de trei persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, precum şi complicitate la aceste infracţiuni, după caz.

"Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că, în cursul zilei de 02.05.2026, doi dintre inculpaţi, respectiv un bărbat şi o femeie, au profitat de starea vădită de intoxicaţie şi vulnerabilitate a unei persoane vătămate, cetăţean străin, cauzată de consumul de alcool. Astfel, după ce persoana vătămată s-a aflat anterior în zona Centrului Istoric, inclusiv în mai multe localuri, cei doi inculpaţi au abordat-o în zona centrală a municipiului Bucureşti şi au condus-o într-un imobil situat în aceeaşi zonă, într-un apartament folosit de unul dintre inculpaţi. Pe fondul stării în care se afla persoana vătămată, cei doi inculpaţi şi-au însuşit fără drept mai multe bunuri aparţinând acesteia, respectiv carduri bancare şi de transport, o sumă de bani în valută, un ceas", au afirmat procurorii.

Ei au menţionat că cele două persoane au accesat fără drept aplicaţia bancară instalată pe terminalul mobil al persoanei vătămate şi "au efectuat un transfer în valoare de 10.000 de euro dintr-un cont bancar gestionat de persoana vătămată către un cont bancar deschis pe numele celui de-al treilea inculpat, sumă de bani ce a fost convertită automat în lei, rezultând suma de 51.628,86 lei".

Ulterior, din contul bancar deschis pe numele celei de-a treia persoane cercetate a fost retrasă în numerar suma de 3.800 lei.

"Cu privire la al treilea inculpat, s-a reţinut că acesta a sprijinit activitatea infracţională prin punerea la dispoziţie a contului bancar deschis pe numele său şi a mijloacelor de acces aferente, cont utilizat pentru primirea sumei transferate fraudulos şi pentru valorificarea ulterioară a banilor, inclusiv prin retrageri de numerar şi transferuri succesive către alte conturi aparţinând aceluiaşi titular", au mai transmis procurorii.

Două dintre persoanele anchetate au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar cea de-a treia este cercetată sub control judiciar.

Editor : A.P.

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