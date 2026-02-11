Turiștii care ajung în România și cer o cursă de ride sharing spre aeroport pot deveni ținte pentru unii șoferi. Li se cere să anuleze cursa din aplicație și să plătească cash sume mai mari, sub pretextul unor taxe speciale. Un turist italian povestește că a fost invitat să coboare din mașină împreună cu soția și copilul, după ce a refuzat să plătească mai mult decât prețul afișat. În următorul material, un șofer recunoaște cum funcționează acest mecanism și de ce turiștii sunt considerați victime ideale.

Ești turist în România, ai bagajele făcute și te grăbești spre aeroport, iar cursa de ride sharing pare cea mai simplă și sigură opțiune ca să ajungi la timp la avion. Imediat ce urci în mașină, șoferul îți spune că trebuie să anulezi cursa plătită cu cardul din aplicație și să plătești cash. Apoi începe să vorbească despre taxe speciale pentru aeroport, parcare și costuri mai mari, dar care nu apar nicăieri în aplicație. Este, evident, un abuz, o înșelătorie. Cum se practică, mai exact, explică chiar unul dintre șoferi.

Șofer: Așa mai fac și eu dar, bine, nu la distanțe scurte, la o sumă mai mare. Adică... dacă dumneavoastră aveți 100 de lei de plată...

Client: Cash.

-Da, cash, să zicem așa... o sumă de la aeroport, nouă ne apar în jur de 60, maxim, ceva de genul, 60. Și restul opresc comision Uber. Să nu ne mai oprească aplicația comision și să luăm noi toți banii, cum ar veni, 100 de lei. Anulează cursa, o anulăm noi. Mergem normal, așa, pe GPS. D-asta se întâmplă, așa mai procedez și eu, dar bine, la curse, tot așa, de la 100 e lei în sus. Așa, de la 20-30 de lei... nu are cât să crească, adică nu merită. Poate, tot așa, în afară, de la aeroport, de la... și numai cursele cash, la card nu poți să le faci, nu ai....

- Eu am crezut, sincer, că nu merge ceva în aplicație.

- A, nu...

Turiștii sunt preferați pentru astfel de situații, pentru că nu cunosc regulile, nu cunosc orașul și sunt presați de timp atunci când trebuie să ajungă la aeroport. Un turist italian a trecut prin această experiență chiar în ultima zi de vacanță în România. A fost pus să aleagă între a plăti mai mult cash sau a coborî din mașină. Împreună cu soția și copilul de 6 ani.

Giovanni - turist italian: Salutare tuturor, sunt Giovanni și tocmai m-am întors dintr-o călătorie în minunata voastră Românie. O țară pe care am găsit-o foarte frumoasă, primitoare, în care am văzut multe lucruri frumoase și am trăit experiențe plăcute. M-am deplasat des între diferite puncte din orașele pe care le-am vizitat, adică în special București, Sinaia și Brașov, folosind atât transportul public, cât și servicii de car sharing. Am avut mereu experiențe pozitive, nu am avut niciodată probleme. Am întâlnit mereu șoferi profesioniști, amabili, politicoși și adesea simpatici, cu care am schimbat câteva vorbe despre țările noastre. Din păcate, această experiență pozitivă s-a întrerupt aseară, în ultima noastră zi de călătorie, când eu, soția mea și fiul nostru de 6 ani ne-am dus la un centru spa cunoscut din București și, pe la ora 7:00 seara, am cerut un serviciu de car-sharing ca să ne ducă de la acest centru la aeroport. Șoferul a ajuns imediat, dar, imediat ce am urcat în mașină, a început să-mi ceară să anulez cursa din aplicație și să-l plătesc cash, la o sumă mult mai mare decât cea stabilită prin aplicație. Am refuzat, și pentru că, din fericire, citisem deja despre această înșelătorie pe diverse grupuri de Facebook și pe rețelele sociale. El a insistat, spunând că la aeroport nu se pot duce pasageri fără a plăti un serviciu suplimentar de parcare și alte taxe, pe care acum nu mi le mai amintesc exact.

După ce a refuzat primul șofer, un al doilea i-a cerut exact același lucru, semn că practica nu este un caz izolat.

Giovanni - turist italian: Am refuzat, am coborât din mașină, iar el, râzând, mi-a spus: „Bine, treaba ta, ia un taxi care te costă 30 de euro”. Am plecat și am încercat să cer un alt șofer printr-un alt serviciu de car sharing, de la o altă companie, care s-a comportat exact la fel. În plus, am văzut că primul șofer, imediat ce am coborât din mașină, s-a dus la alți șoferi opriți în fața acelui centru și a început să le arate spre mine, spunându-le ceva. Așa că bănuiala mea este că sunt toți înțeleși între ei cu această țeapă, mai ales pentru turiști. Din fericire, până la urmă am luat autobuzul care era chiar atunci acolo și am reușit să ajung la aeroport la timp, dar într-o altă situație probabil aș fi cedat șantajului, pentru că profită de faptul că ești într-un loc pe care nu îl cunoști, poate e frig și riști să pierzi avionul.

Se poate și mai rău. Odată urcați în avion, turiștii nu mai pot verifica aplicația, iar cursa poate rămâne activă ore întregi, uneori chiar și peste noapte, după cum admite chiar un șofer.

Șofer: Clienți străini, îi duceau la aeroport și dacă se urcau la aeroport nu mai aveau timp să vadă și stătea și aplicația deschisă până dimineață. Probabil dacă s-au dus străini, eu știu, s-au urcat în avion, n-au mai avut semnal... au ajuns și după au observat că...

În astfel de situații, o companie de ride-sharing recomandă ca pasagerul să facă o reclamație în aplicație și să acorde un rating șoferului. Aceștia spun că ulterior situația este analizată, iar dacă este cazul, clientul își va primi banii înapoi.

