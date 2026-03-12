Live TV

Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august. Anunțul, făcut de Zelenski la București

Data publicării:
Ukraine and Romania flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat în timpul conferinței de presă cu Nicușor Dan că a semnat deja un decret prin care Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române pe 31 august. 

”În scopul dezvoltării înțelegerii reciproce, al respectului reciproc și al cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural pentru păstrarea și dezvoltarea identității lingvistice și culturale a cetățenilor Ucrainei, dispun:

Se instituie în Ucraina Ziua Limbii Române, care va fi marcată anual la 31 august.

Prezentul decret intră în vigoare la data publicării sale”.

Informația a apărut deja pe portalul legislativ din Ucraina, lucru care înseamnă că autoritățile de la Kiev vor marca această dată chiar începând din acest an. 

Amintim, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei la București, a semnat o serie de documente imporante cu omologul său, Nicușor Dan. 

Subiectul privind statutul limbii române în ucraina a fost obiectul unor negocieri inițiate încă de fostul ministru de Externe, Bogdan Aurescu. 

Atunci autoritățile de la Kiev au promis că vor renunța la sintagma „limba moldovenească”, lucru pe care l-au făcut încă din 2023.

