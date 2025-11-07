Live TV

Ucrainean condamnat la 12 ani de închisoare, prins la Brașov. Era dat în urmărire internațională și considerat periculos

girofarul unei masini de politie
Un bărbat de 42 de ani, cetățean ucrainean, condamnat în țara sa la 12 ani de închisoare pentru șantaj și vătămare corporală gravă, a fost prins de polițiști la Brașov. Individul făcea parte dintr-o grupare organizată și era dat în urmărire internațională prin Interpol. Autoritățile l-au descris ca fiind periculos, violent și cu risc de evadare.

„Ieri, 6 noiembrie, poliţiştii din Braşov au identificat un bărbat, cetăţean ucrainean, de 42 de ani, care era dat în urmărire internaţională de autorităţile din ţara sa pentru infracţiuni grave comise cu violenţă. Acţiunea de identificare a fost desfăşurată de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, cu sprijinul Serviciului Judeţean pentru Imigrări şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale Braşov, care, în urma verificărilor, au constatat că persoana figura cu o menţiune operativă în reţeaua Interpol”, a anunţat, vineri, Poliţia Română.

Potrivit comunicatului oficial, menţiunea Interpol fusese emisă de statul ucrainean, iar persoana depistată de poliţişti era considerată periculoasă, violentă şi cu risc de evadare.

„Bărbatul era căutat pentru infracţiuni de şantaj şi vătămare corporală gravă, fapte comise de un grup organizat, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare pentru executarea unei pedepse de 12 ani de închisoare, conform legislaţiei penale ucrainene”, a mai transmis Poliţia.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Braşov.

