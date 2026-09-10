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UDMR se opune propunerii AUR cu sărutarea drapelului: „Naziștii cereau ca oamenii să-și dovedească public supunerea..."

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Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond.
Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. FOTO: Facebook/ Csoma Botond
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Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a reacţionat la proiectul de lege AUR ajuns pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, el precizând UDMR nu va vota un astfel de proiect care prevede sărutarea drapelului la comandă, sub ameninţarea unei amenzi sau funcţionarii, directorii de şcoli şi elevii desemnaţi care ar fi obligaţi să sărute tricolorul românesc, iar posturilor de radio şi televiziune li s-ar impune ce să difuzeze de Ziua Drapelului.

El mai spune că naziştii cereau ca oamenii să-şi dovedească public supunerea faţă de putere prin salutul obligatoriu cu braţul ridicat şi jurământul de loialitate, în perioada comunistă, partidul de stat ne spunea cum să sărbătorim, ce să privim şi când să aplaudăm iar acum s-ar dori readucerea aceleiaşi mentalităţi.

„Sărutarea drapelului la comandă, sub ameninţarea unei amenzi? Asta este ceea ce iniţiativa AUR doreşte să se prevadă în lege. Funcţionarii, directorii de şcoli şi elevii desemnaţi ar fi obligaţi să sărute tricolorul românesc, iar posturilor de radio şi televiziune li s-ar impune ce să difuzeze de Ziua Drapelului Naţional. Proiectul ar stabili chiar şi ordinea slujbelor religioase în bisericile noastre. Acest lucru încalcă autonomia bisericilor şi libertatea religioasă”, a scris Csoma Botond pe Facebook.

„Naziştii cereau ca oamenii să-şi dovedească public supunerea faţă de putere prin salutul obligatoriu cu braţul ridicat şi jurământul de loialitate. În perioada comunistă, partidul de stat ne spunea cum să sărbătorim, ce să privim şi când să aplaudăm. Acum s-ar dori readucerea aceleiaşi mentalităţi”, mai spune deputatul UDMR. 

Potrivit lui Csoma Botond, UDMR nu va vota un astfel de proiect de lege.

„Comunitatea maghiară din România se simte acasă. Nu acceptăm ca noi sau oricine altcineva să fie obligat să-şi dovedească dragostea faţă de ţară printr-un sărut dat la comandă. UDMR nu va vota în favoarea acestui proiect de lege şi solicită tuturor partidelor parlamentare să nu susţină adoptarea acestuia”, mai transmite parlamentarul UDMR. 

Un proiect AUR depus în Parlament şi care a trecut deja de Senat în 2023, a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor de săptămâna aceasta, fără să aibă raport întocmit de comisiile de specialitate.

Proiectul controversat privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României introduce amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei, pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impune amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

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Editor : Sebastian Eduard

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