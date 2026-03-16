UE continuă repatrierea cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu: încă 134 aduși acasă, numărul total depășește 11.000

repatriere romani
Foto: Ministerul Afacerilor Externe din România

Un zbor finanțat de Uniunea Europeană a repatriat 134 de cetățeni europeni din Orientul Mijlociu, ridicând numărul total al persoanelor aduse în siguranță acasă la peste 11.000 în ultimele săptămâni, potrivit Comisiei Europene. Cel de-al cincilea zbor de evacuare, organizat și finanțat integral de UE, a aterizat duminică în București și a adus 96 de cetățeni români și 38 de cetățeni din alte țări europene, blocați anterior în Emiratele Arabe Unite, ca urmare a unei cereri a autorităților române.

Comisia Europeană a acoperit până la 75% din costurile de transport rutier pe care pasagerii le-au suportat pentru a ajunge în Oman, de unde a decolat zborul.

De la escaladarea situației din regiune la sfârșitul lunii februarie, Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE a sprijinit aproape 90 de zboruri, aducând cetățeni europeni în Austria, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Suedia.

Citește și: MAE anunță revenirea în țară a altor 96 de români, de la Muscat, cu un zbor de repatriere organizat cu ajutorul UE

„Atunci când izbucnește o criză, Europa își protejează cetățenii. Războiul din Orientul Mijlociu arată din nou că, atunci când crizele pun la grea încercare capacitățile naționale, Europa intervine. Până în prezent am contribuit la repatrierea a peste 11.000 de europeni. Și vom continua să acționăm până când toți cei care au nevoie de ajutor vor fi ajutați”, a declarat comisara Lahbib.

Orice țară din Europa și din afara acesteia poate solicita asistență de urgență prin activarea mecanismului de protecție civilă al UE. Blocul european rămâne angajat în eforturile de repatriere, iar zborurile continuă într-un ritm rapid pentru a-i aduce pe cetățenii europeni în siguranță acasă.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Te-ar putea interesa și:
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Kallas spune că Strâmtoarea Ormuz se află în afara sferei de competenţă a NATO
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va răspunde politic și legal
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Trump avertizează NATO că riscă un „viitor foarte rău” dacă aliații nu îl ajută la deschiderea Strâmtorii Ormuz
Oana Țoiu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe. Foto
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, participă la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE
insula khark
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Cum vrea PSD să modifice legea bugetului. Lista amendamentelor (surse)
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL...
o femeie cu umbrela printre copaci
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune...
Ultimele știri
Mathias Cormann: Intenția mea este să transmit invitația ca România să adere la OCDE în iunie
Țara care nu va mai permite recrutarea cetățenilor săi pentru a lupta alături de Rusia, în războiul din Ucraina
Putin își întărește securitatea la reședința din Soci de teama dronelor. Interdicții neobișnuite pentru locuitorii din zonă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Cum au ajuns să fie cumnați Gică Hagi și Gică Popescu. Puțini români care-i apreciază știu: „O familie...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
„Cât crezi că va rezista Gigi Becali să nu se bage peste Rădoi?”. Adrian Mutu a început să râdă în direct...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă...
Pro FM
Harry Styles ironizează zvonurile apărute despre el și sărută un bărbat în direct la tv: "Viața mea e...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...