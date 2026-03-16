UE continuă repatrierea cetățenilor europeni din Orientul Mijlociu: încă 134 aduși acasă, numărul total depășește 11.000

Un zbor finanțat de Uniunea Europeană a repatriat 134 de cetățeni europeni din Orientul Mijlociu, ridicând numărul total al persoanelor aduse în siguranță acasă la peste 11.000 în ultimele săptămâni, potrivit Comisiei Europene. Cel de-al cincilea zbor de evacuare, organizat și finanțat integral de UE, a aterizat duminică în București și a adus 96 de cetățeni români și 38 de cetățeni din alte țări europene, blocați anterior în Emiratele Arabe Unite, ca urmare a unei cereri a autorităților române.

Comisia Europeană a acoperit până la 75% din costurile de transport rutier pe care pasagerii le-au suportat pentru a ajunge în Oman, de unde a decolat zborul.

De la escaladarea situației din regiune la sfârșitul lunii februarie, Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE a sprijinit aproape 90 de zboruri, aducând cetățeni europeni în Austria, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Suedia.

„Atunci când izbucnește o criză, Europa își protejează cetățenii. Războiul din Orientul Mijlociu arată din nou că, atunci când crizele pun la grea încercare capacitățile naționale, Europa intervine. Până în prezent am contribuit la repatrierea a peste 11.000 de europeni. Și vom continua să acționăm până când toți cei care au nevoie de ajutor vor fi ajutați”, a declarat comisara Lahbib.

Orice țară din Europa și din afara acesteia poate solicita asistență de urgență prin activarea mecanismului de protecție civilă al UE. Blocul european rămâne angajat în eforturile de repatriere, iar zborurile continuă într-un ritm rapid pentru a-i aduce pe cetățenii europeni în siguranță acasă.

