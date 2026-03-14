Haos în trafic, într-o intersecție aglomerată din Brăila, din cauza unui accident produs în urmă cu aproape două săptămâni. Impactul dintre două mașini a distrus semaforul, iar piesa care trebuie înlocuită va fi montată abia la vară. Până atunci, șoferii și pietonii sunt nevoiți să se descurce cum pot.

„Uite, s-a oprit, nu știe. Frumos, deșteptarea!”, spune un șofer.

Haosul domnește într-o intersecție circulată din Brăila. Șofer ori pieton, fiecare se decurcă cum poate, după ce semaforul a fost spulberat în urma unui accident. Piesele distruse au fost comandate din străinătate, iar livrarea ar putea dura două luni.

„Trebuie să avem răbdare și multă, multă atenție”, spune un șofer.

„Greu, cum să se circule?! Dar de ce nu dau drumul la semafor?”, întreabă nedumerit un alt șofer care, odată ce află motivul, concluzionează: „Trebuie atenție!”



„Cam greu, cam greu. Cine trece, cine cedează - e la mica înțelegere”, spune altcineva.



„Nu doar șoferii sunt dezorientați în această intersecție, ci și pietonii, care traversează cu teamă pentru a nu fi accidentați”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.



„Șoferul oprește și din partea asta și din partea asta, nu știi care vine cu viteză. Am traversat greu, că trebuie să te păzești de mașini”, spune o femeie.



„Când au fost semafoarele era bine, dar a fost accidentul ăla cumplit. Se circulă greu, se și vede”, concluzionează altcineva.



„Administratorul drumului public a fost informat cu privire la difuncționalitățile constatate. Totodată, de la IPJ Brăila, a fost transmisă o adresă scrisă către administratorul drumului public, în vederea demarării și urgentării demersurilor necesare pentru repunerea în funcțiune a instalației de semaforizare”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Elena Ostache.

Până la rezolvarea semaforului, șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în zonă, pentru a evita alte accidente.

