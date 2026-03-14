Live TV

Video „Uite, s-a oprit, nu știe”. Haos în trafic, după ce un accident produs la începutul lunii a lăsat o intersecție din Brăila fără semafor

Data publicării:
Piesele pentru semaforul distrus au fost comandate din străinătate, iar livrarea ar putea dura două luni. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Haos în trafic, într-o intersecție aglomerată din Brăila, din cauza unui accident produs în urmă cu aproape două săptămâni. Impactul dintre două mașini a distrus semaforul, iar piesa care trebuie înlocuită va fi montată abia la vară. Până atunci, șoferii și pietonii sunt nevoiți să se descurce cum pot.

„Uite, s-a oprit, nu știe. Frumos, deșteptarea!”, spune un șofer.

Haosul domnește într-o intersecție circulată din Brăila. Șofer ori pieton, fiecare se decurcă cum poate, după ce semaforul a fost spulberat în urma unui accident. Piesele distruse au fost comandate din străinătate, iar livrarea ar putea dura două luni.

„Trebuie să avem răbdare și multă, multă atenție”, spune un șofer.

„Greu, cum să se circule?! Dar de ce nu dau drumul la semafor?”, întreabă nedumerit un alt șofer care, odată ce află motivul, concluzionează: „Trebuie atenție!”

„Cam greu, cam greu. Cine trece, cine cedează - e la mica înțelegere”, spune altcineva.

„Nu doar șoferii sunt dezorientați în această intersecție, ci și pietonii, care traversează cu teamă pentru a nu fi accidentați”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Șoferul oprește și din partea asta și din partea asta, nu știi care vine cu viteză. Am traversat greu, că trebuie să te păzești de mașini”, spune o femeie.

„Când au fost semafoarele era bine, dar a fost accidentul ăla cumplit. Se circulă greu, se și vede”, concluzionează altcineva.

„Administratorul drumului public a fost informat cu privire la difuncționalitățile constatate. Totodată, de la IPJ Brăila, a fost transmisă o adresă scrisă către administratorul drumului public, în vederea demarării și urgentării demersurilor necesare pentru repunerea în funcțiune a instalației de semaforizare”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Elena Ostache.

Până la rezolvarea semaforului, șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție în zonă, pentru a evita alte accidente.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Alexandra Andronie | Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Pete Hegseth s-a supărat pe presă că nu laudă succesul atacurilor americane. „Statele Unite decimează armata Iranului”
Fostul prinţ Andrew, Peter Mandelson şi Epstein apar împreună într-o fotografie difuzată public în premieră
Atac rusesc „masiv” asupra Kievului: cel puțin patru persoane au murit, mai multe clădiri au fost lovite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor...
Fanatik.ro
Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
La aproape 80 de ani, Mitică Dragomir a dezvăluit cum își menține organismul „verde”. Obiceiul sănătos pe...
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă
Playtech
Distanţa minimă între clădiri. Cui dă dreptate legea dacă sunt prea apropiate
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a...
Newsweek
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică