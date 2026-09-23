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Video Uliță cu pretenții de drum județean. Povestea celor 5 kilometri de drum pentru care nu s-au găsit bani niciodată: „Rupem mașina”

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drum de pamant
Oamenii din sudul țării sunt nevoiți să ocolească zeci de kilometri pentru a evita drumul plin de cratere. Sursa fot: colaj captură video Digi24
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Un drum județean din sudul țării, care face legătura între două județe, arată mai rău decât un drum agricol. Este plin de gropi și multă vegetație și este un adevărat calvar pentru oamenii din zonă. Localnicii sunt nevoiți să îl parcurgă zilnic să ajungă la serviciu sau să își ducă și copiii la școală. Autoritățile locale ridică din umeri și spun că nu există bani pentru asfaltare. „Ne rupem mașinile”, spun revoltați oamenii. 

Botoșești-Paia, județul Dolj. Acesta este Drumul Județean 606E, care face legătura între județele Dolj și Mehedinți. Este greu de spus unde se termină câmpul și unde începe șoseaua. Are o lungime de aproximativ 5 kilometri și este plin de găuri. Fiecare kilometru parcurs cu mașina vine cu riscul unei reparații.

„Dacă de obicei autoritățile fac acest experiment pentru a se lăuda cu un drum bine făcut, în cazul DJ 606E nu poate fi vorba despre acest lucru, pentru că riscul ca paharul să se verse pe bord este unul foarte mare”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Drum județean care are cratere... E o minune că ajunsei până în locul acesta. De aici sunt mai mari craterele, dar cred că mă întorc înapoi, că rupem mașina”, mărturisește un șofer.

Pentru localnicii din Botoșești-Paia, drumul este legătura cu serviciul, cu școlile sau magazinele. Cei care nu vor să își strice mașinile, trebuie să ocolească și 30 de kilometri să ajungă în Mehedinți.

„E impracticabil și n-aș sfătui pe nimeni să circule pe acest tronson”, spune o localnică.

„Foarte greu, foarte greu”, completează un domn care, întrebat dacă au fost șoferi care și-au stricat mașinile pe drumul acesta, răspunde: „Oho, dar de câte ori.”

„Gropile până la burtă aici... și nu-i distanță mare, doamnă. 5-6 km, mai mult nu e”, spune altcineva.

Autoritățile locale cunosc situația, dar spun că nu sunt fonduri pentru a asfalta drumul.

„Am vorbit cu președintele Consiliului Județean, am vorbit cu directorul Drumurilor județene și ni s-a promis că se continuă, dar sunt 6 ani de când sunt eu primar, de când am discutat... Nu se poate lua o măsură să fie un drum pentru cetățenii comunei, să nu mai ocolim 30 de kilometri să ajungem la Turnu Severin?!”, întreabă retoric Alexandru Opran, primarul comunei Botoșești-Paia.

„Am avut acum doi ani de zile niște discuții legate de vecinii noștri de la Dolj, demarasem niște discuții cu ei, dar am rămas la faza de discuții. Anul acesta nu avem nicio șansă, știți cum este cu bugetul...”, spune consolat Ionică Negru, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți.

Drumul Județean 606E face legătura și cu o unitate militară, la granița cu județul Dolj.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

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