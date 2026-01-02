Live TV

Un adolescent român a rămas fără o mână după explozia unei petarde, în Italia, iar un moldovean a murit la Roma din aceeași cauză

petarda care se aprinde
Un adolescent român de 17 ani se află în stare gravă, după ce o petardă i-a explodat în mână, în Italia. Iar un bărbat, cetățean moldovean, a murit la Roma, tot în timpul focurilor de artificii de la trecerea dintre ani. 


În noaptea dintre ani, adolescentului de 17 ani i-a explodat o petardă în mână. A fost chemat de urgență un elicopter de transport sanitar și a fost dus la spital. Din păcate, situația era deja gravă și a fost nevoie să i se amputeze mâna stângă.

Tânărul prezintă în continuare leziuni la nivelul gâtului și feței și starea sa rămâne una îngrijorătoare.

Un alt bărbat, un cetățean moldovean în vârstă de 63 de ani, a fost găsit mort la periferia Romei, din același motiv: o petardă i-a explodat în mână, iar hemoragia provocată de această explozie a fost atât de gravă, încât el și-a pierdut viața în scurt timp.

Bilanțul în Italia este unul grav. Aproape 300 de persoane care au ajuns la spital cu răni provocate de petarde sau focuri de artificii care nu au fost manevrate corespunzător.

Peste 60 dintre răniții care au ajuns la spital sunt copii și adolescenți. Asta în condițiile în care în multe dintre marile orașe, inclusiv în Roma, petardele au fost interzise în noaptea dintre ani.

