Un agent de poliţie din Gorj implicat într-un dosar de camătă, abuz în serviciu şi fals a fost pus sub control judiciar, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.

„În urma probatoriului administrat, faţă de unul dintre agenţii de poliţie a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, din data de 24 noiembrie 2026. Faţă de celălalt nu a fost dispusă deocamdată nicio măsură preventivă, cercetările continuând”, a menţionat Miruna Prejbeanu.

Poliţiştii au efectuat, marţi, zece percheziţii într-un dosar penal de camătă, abuz în serviciu şi fals, fiind vizaţi patru suspecţi, dintre care doi agenţi de poliţie.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, în cursul anului 2026, cei doi agenţi de poliţie au oferit sume de bani unor colegi, în schimbul cărora au perceput diferite dobânzi, aceste fapte fiind desfăşurate cu repetabilitate.

„Poliţişti din cadrul IPJ Gorj - Compartimentul Control Intern, sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au pus în executare zece mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de camătă, abuz în serviciu şi fals, dosar ce vizează patru suspecţi, dintre care doi agenţi de poliţie şi alte două persoane din anturajul acestora. Cauza penală a fost întocmită la începutul anului 2026, când poliţişti cu atribuţii de control intern s-au sesizat din oficiu. Ulterior, dosarul penal a fost preluat de procuror, având în vedere calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare a unuia dintre agenţi, poliţiştii desfăşurând, în continuare, activităţi, în baza delegării procurorului", se arată într-un comunicat de presă transmis marţi de IPJ Gorj.

Percheziţiile s-au desfăşurat pentru probarea activităţii infracţionale, două dintre acestea vizând sediile a două structuri de poliţie, unde aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Editor : A.P.