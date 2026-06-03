Un aparat de zbor care din imaginile furnizate de ISU pare a fi un motodeltaplan a aterizat forţat în judeţul Argeş, iar mai multe echipaje au fost direcţionate la faţa locului.

„Planor care a aterizat forţat în comuna Buzoieşti", anunţă, miercuri, ISU Argeş. Intervin pompierii cu o autospecială de intervenţie şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, scrie News.ro.

Deocamdată, nu există informaţii cu privire la eventuale victime şi la modul în care s-a produs incidentul.

Un motodeltaplan este o aeronavă ușoară formată dintr-o aripă delta, similară unui deltaplan clasic, și un triciclu prevăzut cu un motor și o elice, care ajută la propulsia aparatului, Un deltaplan clasic folosește curenții de aer pentru a zbura. Motodeltaplanul permite zborul de agrement sau utilitar, oferind o experiență de zbor deschisă și o vizibilitate panoramică.

Editor : B.E.