Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit la Piața Sudului, din București. Un pasager a fost rănit

O persoană a fost rănită în urma unui accident care a avut loc sâmbătă dimineaţă în Piaţa Sudului în care au fost implicate un autobuz STB şi un tramvai, a informat Brigada Rutieră din cadrul DGPMB.

"La data de 2 mai, în jurul orei 8:02, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la faptul că la Piaţa Sudului a avut loc un accident de circulaţie în care a fost implicat un autobuz STB şi un tramvai. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 57 ani a condus un autobuz pe şoseaua Olteniţei dinspre şoseaua Berceni către Bulevardul Constantin Brâncoveanu, iar când a ajuns la intersecţia cu Calea Văcăreşti a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie în vârstă de 47 ani. În urma accidentului de circulaţie a rezultat rănirea unui pasager aflat în tramvai, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale", afirmă sursa citată.

Potrivit sursei citate, ambii conducători au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea împrejurărilor şi condiţiilor în care s-a produs accidentului de circulaţie.

Editor : A.P.