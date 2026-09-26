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Video Un avion cu sute de pasageri a făcut o aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni după ce ar fi lovit o pasăre

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Un avion cu peste 200 de pasageri la bord a aterizat de urgență pe Aeroportul Henri Coandă
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Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Un avion care decola de la Cluj a lovit o pasăre în timpul zborului și a fost obligat să facă o aterizare de urgență

Un avion care zbura de la Cluj spre Turcia, mai exact spre Antalia, ar fi lovit o pasăre la scurt timp după decolare, iar în urma incidentului aeronava ar fi fost redirecționată și ar fi aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni, informează jurnalistul Digi24 Bianca Timiș.

La bord se află sute de pasageri.

Aeronava ar fi ajuns în siguranță la sol, iar pasagerii vor fi evaluați dacă va fi necesar.

Până în acest moment, din informațiile pe care le avem, nu au fost raportate victime.

Incidentul urmează să fie verificat pentru a se stabili dacă aeronava a suferit avarii și când își va putea continua cursa spre Antalia.

(Știre în curs de Actualizare)

Editor : Sebastian Eduard

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