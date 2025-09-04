Un băiat de 13 ani se află în comă profundă la spital, după ce a căzut de pe trotineta electrică

Un băiat care a căzut marţi seara de pe trotineta electrică în municipiul Sibiu a fost operat şi se află la Reanimare, "în comă profundă", a precizat pentru Agerpres purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, Cristina Bălău.

"Băiatul în vârstă de 13 ani a fost operat de urgenţă în cursul nopţii (de marţi spre miercuri n.r.). La acest moment se află la Reanimare, în stare gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat", a explicat Cristina Bălău.

Băiatul a căzut marţi seara de pe o trotinetă electrică, pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu, potrivit Poliţiei. Anchetatorii au stabilit, din primele cercetări, că minorul, domiciliat în localitatea Porumbacude Jos, s-a dezechilibrat în timp ce conducea trotineta electrică, a pierdut controlul direcţiei şi a căzut pe carosabil.

Echipajul cu medic solicitat la faţa locului a găsit băiatul cu traumatism cranio-cerebral grav şi multiple excoriaţii la nivelul membrelor şi toracelui. Iniţial, copilul a fost transportat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, după care a fost transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, la Neurochirurgie.

