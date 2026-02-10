Live TV

Un băiat de 14 ani a fost arestat preventiv, după ce a ameninţat cu un cuţit și a încercat să jefuiască un adolescent de 17 ani

Data publicării:
masina de politie
Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Un băiat în vârstă de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încercat să jefuiască, împreună cu fratele său, un adolescent de 17 ani, pe o stradă din Cluj-Napoca. Victima a fost ameninţată cu un cuţit, controlată de bani şi bunuri, dar nu avea nimic asupra sa.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat, marţi, că procurorii au propus luarea măsurii preventive faţăde un băiat de 14 ani, cercetat pentru comiterea infracţiunii de tentativă la tâlhărie calificată.

”În esenţă, în sarcina inculpatului, minor în vârstă de 14 ani, s-a reţinut că, în data de 01.02.2026, în jurul orei 18, împreună cu fratele său, în vârstă de 13 ani, aflându-se la intersecţia străzilor Horea cu Cloşca din municipiul Cluj-Napoca, prin întrebuinţarea unor acţiuni violente constând în adresarea de ameninţări cu lovirea cu o sticlă ori folosirea unui cuţit, precum şi prin limitarea libertăţii de mişcare şi efectuarea unui control corporal asupra persoanei vătămate, în vârstă de 17 ani, au încercat să o determine pe aceasta să le remită bani şi bunuri de valoare, rezoluţia infracţională nefiind materializată ca urmare a faptului că victima s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a da curs solicitării coautorilor”, au afirmat procurorii, citați de News.ro.

Ei au precizat că băiatul de 14 ani nu urmează cursurile unei unităţi de învăţământ.

”La formularea propunerii, procurorul de caz a avut în vedere faptul că luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat nu constituie o măsură disproporţionată atât prin raportare la gravitatea ridicată a infracţiunii comise, fapta fiind comisă pe timp de noapte, într-un loc public, împreună cu un coautor în vârstă de 13 ani şi prin folosirea unei arme, cât şi la circumstanţele personale ale inculpatului, persoană care nu urmează cursurile unei unităţi de învăţământ şi care dă dovadă de perseverenţă infracţională”, a precizat sursa citată.

Băiatul de 14 ani a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Editor : A.P.

