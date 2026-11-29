Un tânăr în vârstă de 21 de ani este cercetat de poliţiştii din Dolj după ce a tractat un adolescent de 16 ani pe o anvelopă legată cu o funie de autoturism, iar un moment dat acesta s-a dezechilibrat într-o intersecţie şi s-a lovit cu capul de un stâlp. În urma impactului, băiatul de 16 ani a murit. Poliţiştii au stabilit că tânărul de 21 de ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au stabilit faptul că un tânăr, de 21 de ani, din comuna Ciupercenii Noi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Zootehniei, ar fi tractat un minor, de 16 ani, din comuna Poiana Mare pe o anvelopă auto legată cu o funie de autoturism, iar la intersecţia cu strada Cerbului, la efectuarea virajului la stânga, minorul de 16 ani s-a dezechilibrat, părăsind partea carosabilă controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind partea carosabilă şi lovindu-se cu capul de un stâlp”, au afirmat poliţiştii, potrivit News.ro.

Adolescentului în vârstă de 16 ani i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă acesta nu a mai putut fi salvat.

Poliţiştii au constatat că tânărul de 21 de ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru c infracţiunile de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, pentru luarea unei măsuri preventive.

Editor : A.P.