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Un bărbat a fost mușcat de un urs în comuna argeșeană Lerești

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urs ursoaica cu pui gettyimages
Foto: Getty Images
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Un bărbat de 47 de ani a fost muşcat de urs, în zona barajului Voina, din comuna Lereşti, judeţul Argeş. El a fost rănit în zona pulpei şi a coapsei.

„Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a intervenit în comuna Lereşti, în zona Barajului Voina (Râușor,  cabana Voina, n.r.), pentru acordarea asistenţei medicale unei persoane de sex masculin, în vârstă de 47 de ani, care a fost muşcată de urs”, anunţă luni ISU Argeş, potrivit News.ro.

La sosirea paramedicilor, bărbatul era conştient şi cooperant. El are plăgi la nivelul piciorului, în zona pulpei şi a coapsei.

La misiune au participat şi echipaje ale instituţiilor cu atribuţii în gestionarea unor astfel de situaţii, care au luat măsurile specifice din competenţă.

După evaluarea medicală la faţa locului, pacientul a fost transportat la spitaluldin municipiul Câmpulung, pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.

Recomandările ISU:

  • Evitaţi zona, rămâneţi în locuinţe;
  • Păstraţi distanţa faţă de animal, nu îl hrăniţi şi nu încercaţi să vă fotografiaţi cu acesta;
  • Fără să vă expuneţi pericolului, protejaţi animalele din gospodărie.

Editor : B.E.

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