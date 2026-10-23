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Un bărbat a fost trimis în judecată după ce a furat din conturile Universităţii Spiru Haret peste 900.000 de lei

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bancnote de 100 de lei
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia
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Un bărbat care a lucrat ca economist pentru Universitatea Spiru Haret şi Fundaţia România de Mâine a fost trimis în judecată pentru delapidare după ce a virat din conturile Universităţii Spiru Haret şi Fundaţiei România de Mâine peste 900.000 de lei în conturile sale, după care a falsificat documente, pentru a şterge urmele. Faptele s-au produs pe parcursul a 10 ani.

„În perioada martie 2012 - iulie 2022, inculpatul V.H.C, în calitate de gestionar şi administrator în fapt, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de economist, prin efectuarea a 191 de viramente bancare din contul Universităţii Spiru Haret, respectiv al Fundaţiei România de Mâine, atât în contul bancar personal cât şi în contul bancar aparţinând soţiei sale, respectiv realizarea unui număr de 115 ridicări de numerar de la casieriile Universităţii Spiru Haret, şi-a însuşit suma totală de 916.533,00 lei, dintre care 813.786,00 lei din patrimoniul persoanei vătămate Universitatea Spiru Haret şi 102.747,00 lei din patrimoniul persoanei vătămate Fundaţia România de Mâine”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, care a instrumentat acest dosar.

Procurorii au stabilit că, în aceeaşi perioadă „în vederea producerii de consecinţe juridice, respectiv pentru a ordona efectuarea de plăţi într-un cuantum majorat către acesta şi către soţia sa şi pentru a crea aparenţa de legalitate şi temeinicie a cuantumului plăţilor efectuate din patrimoniul persoanelor vătămate Universitatea Spiru Haret şi Fundaţia România de Mâine, a falsificat, cu prilejul întocmirii documentelor care au stat la baza plăţilor salariale, prin inserarea unor cuantumuri salariale necorespunzătoare adevărului şi prin omiterea inserării unor cuantumuri salariale pe care şi le-a însuşit în mod necuvenit în realitate, un număr de 345 de înscrisuri sub semnătură privată, reprezentate de state de plată lunare pentru viramentul salariilor în contul bancar, state de plată a salariilor la lichidare prin casierie şi borderouri pentru plata salariilor în avans şi pentru plata salariilor la lichidare, înscrisuri pe care le-a şi folosit prin introducerea lor în circuitul financiar contabil”.

Totodată, el a introdus în sistemele informatice ale celor două entităţi date informatice false, indicând în cuprinsul a 155 de Declaraţii 112 cuantumuri ale drepturilor salariale neconforme;

Procurorii mai notează că, în perioada august 2015 - iulie 2022, el a introdus în sistemele informatice cuantumuri salariale necorespunzătoare adevărului pentru el şi pentru soţia sa transmiţând băncii valoarea majorată artificial pentru salariul său şi al soţiei.

Faptele au avut ca urmare şi majorarea contribuţiilor achitate prin raportare la cuantumurile mărite ale salariilor brute.

În cursul urmăririi penale, în vederea reparării prejudiciului produs prin infracţiunile comise, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului, precum şi asupra unor sume de bani aflate în conturile deschise la bănci, pe numele acestuia, până la concurenţa sumei de 1.188.157,00 lei, reprezentând valoarea probabilă a pagubei. Procurorii au propus instanţei de judecată menţinerea acestor măsuri. Dosarul a fost trimis Judecătoriei Sectorului 3 şi vizează infracţiuni de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi fraudă informatică, toate în formă continuată.

Editor : A.P.

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