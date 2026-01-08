Un bărbat a sunat la 112 să reclame că taximetristul cu care se deplasa este beat, însă el a fost cel amendat cu suma de 2.000 de lei

Un bărbat din Ploiești a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112 să anunțe că taximetristul cu care se deplasa conduce beat. Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ, astfel că reclamantul a fost amendat pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență, informează Observatorul Prahovean. Incidentul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, pe străzile din Ploiești.

În jurul orei 01.00 în noaptea de marți spre miercuri, în Ploiești, un bărbat a urcat într-un taxi și i-a cerut șoferului să-l ducă la un magazin non-stop. Când taximetristul i-a spus că nu cunoaște adresa indicată, bărbatul a devenit suspicios.

„Mi s-a părut ciudat că nu cunoaște Ploieștiul. I-am spus că îl ghidez eu, dar de mai multe ori a ratat virajele. Asta, deși îi spuneam exact unde să facă stânga sau dreapta. În plus, vorbea ciudat, ca și când ar fi consumat alcool”, a declarat bărbatul pentru Observatorul Prahovean.

Bărbatul i-a cerut apoi taximetristului să oprească și a sunat la 112.

La fața locului s-au deplasat două echipaje de poliție, care l-au testat pe taximetrist cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au considerat apelul nejustificat și l-au amendat pe client de 2.000 de lei.

„Apelarea nejustificată a numărului unic de urgență determină mobilizarea inutilă a forțelor de ordine și poate afecta capacitatea de intervenție în cazuri în care siguranța cetățenilor este cu adevărat pusă în pericol”, au transmis reprezentanții Poliției.

Întrucât cele sesizate nu s-au confirmat și nu a existat o situație reală de urgență, apelantul a fost sancționat contravențional, conform prevederilor legale în vigoare.

