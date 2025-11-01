Un bărbat de 45 de ani a fost reţinut de poliţişti, după ce a dat o spargere într-un magazin din Lugoj, judeţul Timiş, costumat de Halloween. El a furat un laptop de peste 10.000 de lei. Poliţiştii au aflat şi că acesta a condus o maşină pe străzile din Lugoj, deşi nu are permis.

„Astăzi, 1 noiembrie, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Lugoj, au reţinut un bărbat de 45 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi conducere fără permis. În fapt, la data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 19:43, poliţiştii din Lugoj, au fost sesizaţi cu privire la faptul că, o persoană necunoscută, ar fi sustras din incinta unei societăţi comerciale de pe strada Timişorii din municipiul Lugoj, un laptop expus spre vânzare, cauzând un prejudiciu de 10.699 de lei”, a transmis IPJ Timiş.

Potrivit anchetatorilor, în momentul în care a dat spargerea, bărbatul purta cu costum de Halloween.

Conform IPJ Timiş, la scurt timp după spargere bărbatul a fost identificat.

„În urma activităţilor desfăşurate de către poliţişti, la scurt timp, a fost identificat un bărbat de 45 de ani, din judeţul Caraş-Severin, bănuit de comiterea faptei, fiind depistat pe raza municipiului Lugoj de către poliţiştii din cadrului Biroului de Ordine Publică.

Totodată, în urma verificărilor s-a stabilit şi faptul că bărbatul a condus un autoturism pe străzile din municipiul Lugoj, rezultând faptul că acesta avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, suspendat”, a precizat IPJ Timiş.

Sâmbătă bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în faţa magistraţilor pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.

