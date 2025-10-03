Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat terorist. El testa deja dispozitivele explozive

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat că un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat de terorism. Bărbatul ar fi produs mai multe „dispozitive explozive de mici dimensiuni”, pe care le-a și testat în locuința proprie și în împrejurimi, și că s-ar fi pregătit să săvârșească un atentat.

„În perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia”, potrivit unui comunicat transmis de DIICOT.

Procurorii susțin că bărbatul s-a documentat, pe de-o parte, „cu privire la fabricarea și folosirea de explozivi, substanțe nocive sau periculoase”, dar și „cu privire la tehnici și metode specifice de săvârșire a unui act de terorism”.

Scopul lui, potrivit DIICOT, era „de a pregăti și săvârși un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane și inducerea unei puternice stări de panică în rândul populației”.

Între august și octombrie, potrivit procurorilor, bărbatul ar fi produs alte două dispozitive explozive de mici dimensiuni, găsite și ridicate de la locuința lui.

„În cursul percheziției efectuate la domiciliul său au fost identificate și ridicate mai multe recipiente conținând diferite substanțe, precum și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă”, potrivit DIICOT.

Ancheta a fost făcută de DIICOT Bistrița-Năsăud, cu ajutorul ofițerilor de la Serviciul Român de Informații.

Editor : M.G.