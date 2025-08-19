Un bărbat de 35 de ani din Botoşani a găsit mort lângă calea ferată, după ce a căzut din tren. Cadavrul, descoperit de un angajat CFR

Un bărbat de 35 de ani din Botoşani, al cărui cadavru a fost găsit luni lângă calea ferată, între staţiile Silhoasa şi Larion din judeţul Bistriţa-Năsăud, ar fi căzut din tren şi nu există suspiciuni de omor în acest caz.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb, a precizat marţi, pentru Agerpres, că cercetările continuă în cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.

"Conform concluziilor preliminarii, nu sunt suspiciuni cu privire la cauza decesului. Cercetările în acest caz sunt continuate pentru ucidere din culpă, de către poliţiştii Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Feroviare Bistriţa-Năsăud, Postul de Poliţie TF Ilva Mică", a transmis Sîrb.

Poliţiştii au stabilit că bărbatul de 35 de ani a urcat în trenul Iaşi-Timişoara în data de 16 august, iar a doua zi, pentru că nu a ajuns la destinaţie, a fost sesizată dispariţia acestuia.

Cadavrul a fost găsit în data de 18 august, de un angajat al CFR, în zona căii ferate dintre staţiile Silhoasa şi Larion din judeţul Bistriţa-Năsăud.

