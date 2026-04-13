Un bărbat de 41 de ani din Timiș a fost găsit mort în mașina personală. Poliția a deschis o anchetă

Un bărbat de 41 de ani a fost găsit decedat, luni, în autoturismul personal, parcat pe DN68A, la ieșirea din localitatea Dumbrava spre Lugoj, potrivit Poliției Timiș.

Polițiștii Secției 10 Rurale Făget au observat mașina staționată pe marginea drumului și, la verificări, au descoperit în interior un bărbat care nu prezenta semne vitale.

La fața locului au fost solicitate echipaje medicale de specialitate, care au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, fiind declarat decesul.

Potrivit polițiștilor, bărbatul era cunoscut cu afecțiuni medicale.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs decesul.

