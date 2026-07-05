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Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

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Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Un bărbat în vârstă de 45 de ani şi-a piedut viaţa, duminică, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, cu care circula pe o pistă special amenajată, şi s-a lovit la cap. Accidentul a avut loc pe DJ 226 în zona Midia.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că, duminică, în jurul orei 6.45, poliţiştii din Năvodari au fost sesizaţi prin apel 112, cu privire la faptul că pe pista de biciclete de pe DJ 226, în zona Midia, o persoană se află în stare de inconştienţă. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit că victima este un bărbat de 45 de ani din localitatea Istria.

”Din primele cercetări a reieşit că bărbatul în cauză ar fi utilizat o trotinetă electrică, pe pista special amenajată paralel cu DJ 226, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi căzut de pe aceasta şi s-ar fi lovit la cap. La faţa locului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul”, au afirmat poliţiştii.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, în vederea stabilirii cauzelor decesului.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Editor : A.P.

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