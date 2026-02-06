Live TV

Un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din Medgidia. Poliția a deschis o anchetă

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
. FOTO: Shutterstock

Poliţiştii au declanşat o anchetă după ce un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost găsit decedat în curtea spitalului din Medgidia, iar pe corpul său nu au fost identificate urme vizibile de violenţă. Anchetatorii au stabilit că dispariţia sa a fost anunţată după zece zile de un membru de familie, care nu a dorit ca aceasta să fie mediatizată.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, vineri, că poliţiştii din Medgidia au fost sesizaţi, la sfârşitul lunii ianuarie, cu privire la faptul că un bărbat de 81 de ani a fost găsit mort în curtea spitalului din localitate.

”La data de 28 ianuarie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, de către un membru de familie care nu a dorit mediatizarea cazului, cu privire la plecarea voluntară a bărbatului, care la data de 18 ianuarie a plecat în mod voluntar de la domiciliu. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au transmis poliţiştii, citați de news.ro.

Trupul neînsufleţit a fost dus la Morga Cimitirului Medgidia pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cauzelor decesului.

Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
5
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina-de-politie-in-urmarire
O mașină de poliție aflată în misiune în Constanța s-a ciocnit cu un alt vehicul. Doi agenți și celălalt șofer, duși la spital
Screenshot 2025-10-12 at 08.52.53
Detalii în cazul doctoriței bătute și înjurate la Spitalul din Medgidia: femeia a fost grav rănită la față
default
Medic bătut și înjurat la Spitalul Medgidia: trei femei au fost reținute pentru 24 de ore
incendiu vegetatie autostrada soarelui
Autostrada Soarelui, închisă la km 169 din cauza unui incendiu de vegetație. Traficul către București a fost deviat
incendiu de vegetatie a2 constanta
Incendiu în zona Autostrăzii A2 București - Constanța. Anunțul IGPR
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan a trimis o scrisoare la CCR: cere...
The TikTok app is seen for download in the App Store on an iPhone in this photo illustration in Warsaw, Poland on 05 October, 2022. The social app Tik
Comisia Europeană: TikTok încalcă regulile UE prin mecanisme care...
INSTANT_ROBERT_NEGOITA_07_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
„Bă, șefule, sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu...
interior audi a6
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, când era primar la Sibiu, a...
Ultimele știri
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca maimuţe
Explozie la o moschee din Pakistan. 31 de oameni au fost uciși, 169 au ajuns la spital
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026-2027: Când se desfășoară prima etapă de înscriere în învățământul primar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Mesajul pe care Mircea Lucescu i l-a trimis din spital lui Giovanni Becali. Exclusiv
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu s-au suportat, dar acum sunt cele mai bune prietene: "Am crezut că e o nenorocită!"
Pro FM
În culisele pauzei din cariera lui Harry Styles. Iubiri, petreceri și călătorii de plăcere, înainte de marea...
Film Now
Greu de ratat. Tom Cruise, pe motocicletă, a atras atenția trecătorilor în LA. Prima apariție după ce și-a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă