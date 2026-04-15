Un bărbat din Arad şi partenera sa au fost arestaţi după ce el ar fi violat-o, timp de doi ani, pe fiica femeii

Un bărbat de 46 de ani şi partenera sa, de 42 de ani, din judeţul Arad au fost arestaţi preventiv după ce, timp de doi ani, el ar fi violat-o pe fiica femeii, care avea atunci 7-8 ani. Procurorii au stabilit că mama fetiţei ştia şi chiar a surprins astfel de fapte, dar nu a făcut nimic pentru a o proteja pe copilă.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu au informat că procurorii fac cercetări faţă de un bărbat în vârstă de 46 de ani, pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, şi agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată, şi faţă de o femeie în vârstă de 42 de ani, pentru complicitate la agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, în formă continuată.

”Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că inculpatul, în perioada august 2024 – decembrie 2025, în repetate rânduri, în imobilul în care locuia împreună cu fiica concubinei sale, având vârsta de 7-8 ani în perioada săvârşirii infracţiunilor, din loc. Cărand, jud. Arad, a întreţinut cu aceasta raporturi sexuale şi acte sexuale orale, prin constrângere. Totodată, în aceeaşi perioadă, atât în imobilul precizat mai sus, cât şi cu ocazia efectuării unor concedii pe teritoriul ţării, inculpatul, prin constrângere, a obligat-o pe victimă să efectueze comportamente de stimulare corporală asupra lui, precum şi alte acte de natură sexuală”, au arătat procurorii.

Potrivit sursei citate, mama copilei, iubita bărbatului, deşi ştia că el ”o constrângea pe victimă să efectueze comportamente de stimulare corporală asupra lui”, chiar surprinzând astfel de fapte, nu a luat măsuri de protecţie pentru fetiţă, ”întărindu-i inculpatului îndrăzneala şi convingerea că nu va fi tras la răspundere pentru faptele sale”.

Cei doi au fost arestaţi preventiv în acest dosar. Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpaţilor, până la concurenţa sumei de 150.000 lei, având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor ce pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune şi al garantării executării cheltuielilor judiciare.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpaţilor.

