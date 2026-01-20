Live TV

Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat de DGASPC că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită de intituție

Data publicării:
eugen popa fb
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat de DGASPC că a murit, deşi trăieşte. Foto: Facebook

Un bărbat din localitatea Valea Seacă a primit un document din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău prin care este înştiinţat că este decedat şi pierde anumite drepturi, deşi este cât se poate de viu.

Păţania a fost prezentată chiar de persoana în cauză, Eugen Popa, care a făcut haz de necaz.

„Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton şi a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu ştiu ce ştiu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar şi nervi, din belşug”, a scris, pe pagina de socializare, Eugen Popa.

El a continuat în aceeaşi notă ironică şi a spus că această situaţie este din cauza faptului că nu s-a sincronizat în timp cu sistemul.

„Sau poate viaţa mea n-a avut suficiente ştampile, copii legalizate şi cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic, însă, sunt încă pe picioarele mele şi destul de conştient încât să constat ironia. Când se va întâmpla cu adevărat, pentru că, la final, toţi ajungem acolo, vă propun un pact de prietenie: să ţinem secretul. Să nu ne grăbim să anunţăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greşeală sau din întâmplare, aşa cum se întâmplă de obicei. Măcar atunci să râdem şi noi puţin. Până una-alta, dacă mă vedeţi pe stradă, să ştiţi că sunt o apariţie. Un decedat funcţional”, a mai spus băcăuanul.

Reprezentanţii DGASPC Bacău au precizat, pentru Agerpres, că actul emis de instituţie conţine erori de redactare.

„Facem precizarea că, începând cu data de 1 decembrie 2025, ca urmare a procedurii de reevaluare prevăzută de Ordinul nr. 312/2025 privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor cu handicap prevăzute la art. 58^3 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap de către comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, domnul P.E. nu se mai încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006. În acest context, domnului P.E. i s-a transmis o informare administrativă prin care ne-am fi dorit să îl înştiinţăm că dreptul la rovinieta gratuită a încetat. Din nefericire, s-a produs eroarea de redactare, în sensul utilizării termenului 'deces' în locul menţiunii corecte 'neîncadrare în grad de handicap în urma reevaluării'”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Bacău, Elena Emilia Sorana Colţănel.

Aceasta a adăugat că documentul emis de DGASPC Bacău nu produce efecte juridice, documentul având caracter strict informativ către persoana în cauză.

În ceea ce priveşte eroarea produsă, conducerea instituţiei a demarat o anchetă internă.

"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
