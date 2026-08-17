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Un bărbat din Bacău și-a ucis soţia şi cumnata, apoi a încercat să se sinucidă

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ancheta politie crima
Foto cu caracter ilustrativ: captură Digi24
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Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din oraşul Comăneşti, este suspectat că şi-a înjunghiat mortal soţia şi cumnata, după care ar fi încercat să se sinucidă, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău.

Crimele au avut loc luni dimineaţă în imobilul în care locuiau victimele, autorităţile fiind anunţate de o femeie în vârstă de 62 de ani.

"La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi criminalişti, condusă de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Din primele cercetări a reieşit faptul că bărbatul, de 66 de ani, şi-ar fi înjunghiat soţia, de 67 de ani, şi cumnata, de 63 de ani, ulterior încercând să îşi pună capăt zilelor. Cele două femei au fost găsite decedate, iar bărbatul a fost preluat de un echipaj medical, sub supravegherea poliţiştilor, şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", a precizat IPJ Bacău.

În urma verificărilor efectuate în evidenţele Poliţiei, persoanele implicate nu figurează cu istoric în ceea ce priveşte violenţa domestică.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru comiterea infracţiunii de omor calificat

Editor : A.P.

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