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Un bărbat din Botoșani a susținut bacalaureatul la 69 de ani. A treia probă o va da anul viitor „ca să se pregătească”

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Un bărbat din Botoșani a susținut, la vârsta de 69 de ani, două dintre probele examenului de bacalaureat din sesiunea de toamnă. Foto: Profimedia
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Un bărbat din Botoșani a susținut, la vârsta de 69 de ani, două dintre probele examenului de bacalaureat din sesiunea de toamnă. Candidatul a dat examenele la limba română și matematică, iar pentru proba la logică a decis să se pregătească până anul viitor.

Bărbatul s-a prezentat la două dintre probele din sesiunea de toamnă a bacalaureatului, respectiv la limba română şi matematică, urmând ca anul viitor să susţină şi o a treia probă, la logică, a declarat joi, pentru Agerpres, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Botoşani, Bogdan Suruciuc.

Şeful IŞJ susţine că bărbatul este cel mai în vârstă candidat care a susţinut examenul de bacalaureat.

„Eu nu am mai întâlnit persoană care la vârsta asta să susţină examenul de bacalaureat. A susţinut doar la două probe. A spus că proba a treia o va susţine la anul, pentru a avea timp să se pregătească”, a afirmat Suruciuc.

Oficialul IŞJ consideră că gestul bărbatului este „un semnal pentru tânăra generaţie care trebuie să înţeleagă că această diplomă este necesară la orice vârstă”.

Editor : Ș.A.

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