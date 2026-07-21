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Un bărbat din București este acuzat că a violat o fetiţă de 6 ani, după ce s-a oferit să o găzduiască alături de mama ei

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Fetiţă agresată.
Fetiţă agresată. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
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Un bărbat va fi dus marţi în instanţă cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 că a violat o fetiţă de 6 ani.

Conform unor surse din anchetă, citate de Agerpres, o femeie şi fetiţa ei în vârstă de 6 ani au venit în Bucureşti dintr-o altă localitate, în încercarea de a pleca în străinătate.

Nu aveau unde să locuiască până la data planificată pentru plecare, însă femeia a cunoscut un individ într-un local, care s-a oferit să le găzduiască.

În noaptea de duminică spre luni, mama minorei a plecat până la un magazin să-şi cumpere ţigări, interval de timp în care individul a violat fetiţa.

"În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că, la data de 20.07.2026, în jurul orei 00:10, aflându-se la adresa unde locuieşte inculpatul, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate minore în vârstă de 6 ani de a se apăra sau a exprima un consimţământ valabil, precum şi de împrejurarea că a rămas singur cu minora în locuinţă, a comis împotriva acesteia un raport sexual", precizează Parchetul într-un comunicat de presă.

Editor : A.P.

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