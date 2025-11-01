Un bărbat din Cluj a fost prins în flagrant când vindea o armă de foc, fără serie, pentru 1.200 de euro

Un bărbat de 28 de ani din Turda, județul Cluj, a fost prins în flagrant de polițiști în timp ce încerca să vândă un pistol de foc calibrul 9 mm, fără serie, pentru suma de 1.200 de euro. Arma, din categoria celor supuse autorizării, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au depistat în flagrant, pe strada Iazurilor din municipiul Turda, un bărbat de 28 de ani, din municipiu, în timp ce ar fi vândut, contra sumei de 1.200 de euro, unui alt bărbat, o armă de foc supusă autorizării (tip pistol), fără serie, calibrul 9 mm, fără a avea dreptul legal de a o deţine sau comercializa”, se precizează într-un comunicat al IPJ Cluj.

Arma, neletală, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor, potrivit Agerpres.

Bărbatul de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Editor : Ș.A.