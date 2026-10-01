Un bărbat din comuna brașoveană Comana a fost omorât de un urs

Un bărbat din Comana, judeţul Braşov, a murit miercuri după ce a fost atacat de un urs, în timp ce se afla în extravilanul localităţii Cuciulata. Echipajul medical sosit la locul incidentului nu a putut face nimic pentru a-l salva, constatând decesul.

Evenimentul a fost anunţat la Poliţie miercuri.



„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Hoghiz au fost sesizaţi printr-un apel de urgenţă cu privire la faptul că o persoană ar fi fost atacată de un animal sălbatic, incident care s-ar fi petrecut în zona localităţii Cuciulata, din judeţul Braşov. Poliţiştii, ajunşi la faţa locului, au stabilit că un bărbat de 55 de ani, domiciliat în localitatea Comana, în timp ce se afla pe un teren situat în extravilanul localităţii Cuciulata, a fost atacat de un urs, care i-ar fi provocat mai multe răni”, au informat oficialii Poliţiei judeţene Braşov.



Echipajul medical trimis acolo nu a putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat. Leziunile au fost foarte grave, fiind declarat decesul bărbatului.



Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei şi a stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Editor : B.E.