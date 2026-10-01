Live TV

Un bărbat din comuna brașoveană Comana a fost omorât de un urs

Data publicării:
urs ursoaica pui
Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat din Comana, judeţul Braşov, a murit miercuri după ce a fost atacat de un urs, în timp ce se afla în extravilanul localităţii Cuciulata. Echipajul medical sosit la locul incidentului nu a putut face nimic pentru a-l salva, constatând decesul.

Evenimentul a fost anunţat la Poliţie miercuri.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Hoghiz au fost sesizaţi printr-un apel de urgenţă cu privire la faptul că o persoană ar fi fost atacată de un animal sălbatic, incident care s-ar fi petrecut în zona localităţii Cuciulata, din judeţul Braşov. Poliţiştii, ajunşi la faţa locului, au stabilit că un bărbat de 55 de ani, domiciliat în localitatea Comana, în timp ce se afla pe un teren situat în extravilanul localităţii Cuciulata, a fost atacat de un urs, care i-ar fi provocat mai multe răni”, au informat oficialii Poliţiei judeţene Braşov.

Echipajul medical trimis acolo nu a putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat. Leziunile au fost foarte grave, fiind declarat decesul bărbatului.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei şi a stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
Traian Băsescu saluta cu mana
3
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
4
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Digi Sport
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Permis de conducere
Peste 100 de permise de conducere anulate, achitări și prescrieri, după un dosar de fraudă la examen. Metoda folosită de instructori
politia-masina-nou-inscriptionata
Doi români şi un columbian, prinşi în timp ce intenționau să vândă cocaină în Brașov. Traficanții cereau 24.000 de euro
ursi brasov
Urșii, o amenințare constantă pentru oamenii din localitățile de munte. Câte animale au fost eutanasiate sau împușcate în Brașov
ursi pe un drum de munte
Mesaj RO-Alert în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în zona celui mai mare mall din oraș
fundata
Viața elevilor navetiști din satele de munte: cum arată drumul spre școala de la peste 1.300 metri altitudine
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Surse: Două variante de Guvern revin în prim-plan după condiția pusă...
bani cuburi cu initialele S&P
Impasul de pe scena politică intensifică presiunea asupra ratingului...
camioane la protest
Transportatorii avertizează că problemele TollRo afectează economia...
WhatsApp Image 2026-10-01 at 16.00.14
„Operațiunea Killswitch” în România și alte state din UE: Un român a...
Ultimele știri
Iranul consideră retragerea trupelor americane din Irak drept începutul „expulzării” SUA din regiune: „Un eveniment istoric”
De 33 de ori mai mult: ce prevede noua lege a amenzilor din Rusia pentru critici și comportamente considerate „periculoase”
AUR sare în apărarea lui Ilie Bolojan și susține că e citat pentru audieri la DNA Iași. „Nu putem să nu observăm această «coincidență»”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din octombrie 2026 pentru fiecare zodie. Data pe care trebuie să o încercuiești în...
Cancan
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără...
Fanatik.ro
Jucătorul de națională găsit vinovat după bătaia din Suedia are o imagine fantastică în Polonia: „Calități de...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
Spania, lecție pentru fotbalul românesc! Ce s-a întâmplat după ce ibericii au învins România U21 în urmă cu 7...
Adevărul
Cine este pilotul erou care a salvat 174 de oameni după ce a fost înjunghiat de copilot: gestul care a...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Tudor Chirilă, critic la adresa lui Nicușor Dan, chiar pe pagina președintelui: "Nu ați trăit un eșec...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Remus Pricopie: Nu este exclus ca și alți parlamentari să voteze pentru suspendarea președintelui
Newsweek
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu anunță că pensiile vor crește. Probabil, se gândesc la procente diferite
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Momentul când o șopârla scapă din gura unui șarpe. Imaginile cu lupta celor două reptile sunt virale
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Victoria Lungu a izbucnit în lacrimi la cununia fiicei sale. Ce s-a întâmplat pe scările de la Starea Civilă