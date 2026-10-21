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Video Un bărbat din Dolj s-a trezit cu gunoiul aruncat pe câmp în propria curte. Primarul i-a trimis deșeurile înapoi, peste gard

Data publicării:
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Un bărbat din Băilești, județul Dolj, care a aruncat deșeuri din construcții pe un câmp, s-a trezit cu gunoiul înapoi în propria curte.
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Un bărbat din Băilești, județul Dolj, care a aruncat deșeuri din construcții pe un câmp, s-a trezit cu gunoiul înapoi în propria curte. Primarul orașului a dispus strângerea deșeurilor și returnarea lor, după ce localnicul a fost surprins de camerele de supraveghere. Bărbatul a fost amendat de nouă ori în ultimele două luni pentru abandonarea ilegală a gunoiului.

Deșeurile din construcții abandonate pe un câmp din Băilești au fost adunate și transportate înapoi la proprietarul lor, la dispoziția primarului. Gunoiul a fost aruncat peste gard, direct în curtea bărbatului.

Autoritățile au reușit să îl identifice pe localnic cu ajutorul camerelor de supraveghere din oraș, care l-au surprins în timp ce abandona deșeurile.

Nu este însă prima dată când bărbatul este sancționat pentru astfel de fapte. În ultimele două luni, acesta a primit nu mai puțin de nouă amenzi pentru aruncarea gunoiului în locuri nepermise.

Cea mai recentă sancțiune a fost aplicată săptămâna trecută, după ce bărbatul și-a abandonat deșeurile chiar în curtea unei grădinițe din oraș.

Editor : Ș.A.

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