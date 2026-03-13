Live TV

Un bărbat din Iași s-a dat drept agent imobiliar și a înlocuit 128.000 de euro cu bancnote dintr-un joc

Cum a reușit un bărbat din Iași să înlocuiască 128.000 de euro cu bani dintr-un joc.

Un bărbat din Iași care s-a prezentat drept agent imobiliar a fost arestat preventiv după ce ar fi înșelat o persoană cu 128.000 de euro, înlocuind banii reali cu bancnote destinate jocurilor. Suma reprezenta, potrivit anchetatorilor, un comision pentru achiziția unei locuințe, informează News.ro.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, întâlnirea dintre suspect și persoana vătămată a avut loc la sfârșitul lunii februarie, într-o unitate de cazare din municipiul Iași, în contextul unei tranzacții imobiliare.

Procurorii spun că bărbatul s-a oferit să verifice suma de bani care urma să reprezinte comisionul pentru contractul de vânzare-cumpărare al imobilului. În acel moment, profitând de neatenția victimei, ar fi înlocuit o mare parte din bancnotele autentice cu bani falși destinați jocurilor.

„În acest context, sub pretextul verificării sumei de bani ce urma să facă obiectul unui comision privind contractul de vânzare-cumpărare a imobilului, după ce a verificat suma de 135.000 euro care aparţinea persoanei vătămate, profitând de neatenţia acesteia, a înlocuit bancnotele autentice de 200 euro, în sumă totală de 128.000 euro, cu bancnote neautentice destinate jocurilor, lăsând la vedere suma de 7.000 euro, bani reali”, au transmis procurorii.

Anchetatorii au precizat că suspectul i-a înapoiat victimei un plic transparent care conținea bancnotele false, deasupra și dedesubtul teancului fiind plasate bancnote reale pentru a nu trezi suspiciuni.

A doua zi, persoana vătămată a verificat plicul și a constatat că în teancurile de bani se aflau bancnote neautentice cu inscripția „Babylon”.

Prejudiciul în acest caz este estimat la 128.000 de euro.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Iași, iar magistrații au decis arestarea sa preventivă.

